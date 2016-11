Eisschnelllauf-Weltcup in Harbin

Der Chemnitzer Ihle siegte in 1:10,28 Minuten und darf beim nächsten Weltcup in der kommenden Woche in Nagano in der A-Kategorie der besten 20 Eissprinter an den Start.

Über 500 Meter verfehlte Ihle dagegen sein Ziel und wurde in 35,51 Sekunden nur Fünfter in der B-Gruppe. Im A-Feld hätte seine Zeit Platz zehn bedeutet. Damit wird ist er im zweiten Sprint-Rennen am Sonntag (13.11.16) in Harbin erneut nur in der zweiten Startgruppe. Gleiches gilt für seinen Bruder Denny, der in 46,26 Sekunden am Samstag auf Platz 21 landete. Das A-Finale gewann der Kasache Roman Krech in 35,07 Sekunden. Er überraschte Pawel Kulischnikow (35,10) und verwies den Russen auf Platz zwei.