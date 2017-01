In einem Bericht des niederländischen TV-Senders NOS begründet Kulischnikows Trainer Dimitri Dorofejew die Absagen mit einer leichten Leistenverletzung, die den fünffachenWeltmeister bereits die Teilnahme an der EM in Heerenveen Anfang Januar gekostet hatte. Zudem habe der 22-jährige Kulischnikow mit mentalen Problemen als Folge der Meldoniumskandals zu kämpfen.

"Die gesamte Geschichte hat ihn sehr beeinflusst. Er hat Probleme, sich auf die Wettkämpfe zu konzentrieren. Es gelingt ihm stets besser, aber er ist noch nicht stabil" , sagte Dorofejew: "Wir arbeiten an der Form, aber in Gedanken sind wir schon in der olympischen Saison." Im Zuge des Meldoniumskandals war Kulischnikow zwischenzeitlich gesperrt worden. Die Internationale Eislauf-Union ISU hatte die vorläufige Suspendierung des positiv auf Meldonium getesteten Kulischnikow im April 2016 allerdings aufgehoben.

Zwei Weltmeisterschaften im Februar

In Gangneung finden vom 9. bis 12. Februar die Einzelstrecken-Weltmeisterschaften statt, in Calgary am 25. und 26. Januar die Sprint-Titelkämpfe. Beim Weltcup-Finale in Stavanger/Norwegen im März soll Kulischnikow wieder starten.

Stand: 19.01.2017, 11:05