Ihle war am vergangenen Wochenende in Heerenveen disqualifiziert worden, nachdem er über 1.000 Meter in der zweiten Kurve die Begrenzungs-Hütchen weggetreten hatte. Durch die Disqualifikation rutschte er in die B-Gruppe. Nach seinem jetzigen Sieg dort darf der 31-Jährige in Calgary (1. bis 3. Dezember) wieder in der A-Gruppe starten.

Ihle läuft am heutigen Freitag auch noch die 500 Meter. Auf dieser Strecke ist er Vizeweltmeister. Beim Weltcup-Auftakt in Heerenveen hatte er über die 500 Meter Platz zwei belegt. Auch die Damen sind am Freitag noch über die 500 und 1.000 Meter unterwegs.

sk/sid/dpa | Stand: 17.11.2017, 14:26