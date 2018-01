Eisschnelllauf und seine Fans - Käsekopp, Vuvuzela und Stars zum Anfassen

Wenn Claudia Pechstein die Eishalle betritt, dreht Aly zur Höchstform auf. Die selbstgemachte Medaille mit Pechstein-Porträt um den Hals, das in heimischer Feinarbeit gebastelte Pechstein-Plakat in der einen Hand, den übergroßen Handschuh mit Pechstein-Motiv in der anderen Hand. Zu übersehen ist Aly in der Erfurter Eisschnelllauf-Halle beim Weltcupfinale am Sonntag (21.01.2018) nicht. Zu überhören auch nicht.

Für Eisschnelllauf mehrfach um die Welt

Aly Letema mit Fanutensilien ausgerüstet.

Aly Letema ist schon 72 Jahre alt und beim Lauf von Pechstein trotzdem die Lauteste unter den rund 3.000 Fans in der Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle. Während die Berliner Mehrfach-Olympiasiegerin infektgeplagt nur auf Rang elf lief, kam an ihrem größten Fan hörbar niemand vorbei. Seit mehr als 50 Jahren begeistert sich die rüstige Rentnerin für die Kufenflitzer, und seit 20 Jahren drückt sie Claudia Pechstein die Daumen. Aly Letema kommt aus den Niederlanden - wie noch ein paar hundert weitere Eisschnelllauf-Fans in Erfurt.



Tausende Kilometer hat sie für ihren Lieblingssport zurückgelegt. Sie war bei Olympia 1998 in Nagano oder 2006 in Turin, bei Weltmeisterschaften in Warschau oder Budapest, in Salt Lake City oder dem norwegischen Hamar. Fanclubs hat sie gegründet, für Hollands Dreifach-Olympiasiegerin Marianne Timmer (1998/2006) und Norwegens Vierfach-Olympiasieger Johann Olav Koss (1992/1994). Und in Hollands bekanntester Eishalle in Thialf hängt ein großes Porträt von ihr - als Dankeschön für ihre langjährige Unterstützung als Eisschnelllauf-Fan.

Und warum Claudia Pechstein? "Claudia hat mir bei Olympia in Nagano ihren Siegerblumenstrauß geschenkt. Seither bin ich ein großer Fan." Vermutlich trifft der Begriff Edelfan es deutlich besser. Wer kann schon von sich behaupten, persönlich zum 50. Geburtstag von Pechsteins Freund Matthias Große eingeladen worden zu sein?

Aly Letema (re.) mit Ehemann (li.) und Pechstein bei der Geburtstags-Party.

"Fußballer sind so arrogant"

Aly Letemas Begeisterung für eine Nicht-Holländerin ist nichts Außergewöhnliches unter den Eisschnelllauf-Fans. "Wir feuern alle Eisschnellläufer an. Finnen, Russen, Norweger, Deutsche. Wir sind Freunde aller Sportler" , sagt Aly Letemas 71-jährige Freundin Janny Robbe. "Wir sind eine große Familie. Es gibt keine Feindschaften zwischen den Fans. Im Gegenteil: Wir treffen uns überall auf der Welt und machen eine große Party. Das unterscheidet uns zum Beispiel von den Fußballfans." Das sagt der 66-jährige Jan Plat - in den Eisschnelllauf-Hallen der Welt unübersehbar mit einer übergroßen Käsemütze mit drei Plüschmäusen. Für den Pensionär aus dem Norden von Amsterdam begründet sich die Faszination Eisschnelllauf vor allem durch die Nähe zu den Athleten: "Die Profifußballer sind meist so arrogant und abweisend. Die Eisschnellläufer sind dagegen freundlich, man kommt leicht in Kontakt."

Jan Plat: "Eisschnellläufer sind freundlich"

Ministerrunden für Eisschnelllauf unterbrochen

Und dass, obwohl Topsportler wie die Niederländer Sven Kramer oder Ireen Wüst in ihrem Heimatland Superstars sind. Eisschnelllauf ist in den Niederlanden Volkssport und Publikumsmagnet. In den vergangenen Jahrhunderten als schnelle Fortbewegung auf den tausenden, im Winter zugefrorenen, Kanälen genutzt, ist der Sport so prominent wie kaum woanders auf der Welt. So prominent, dass Ministerpräsident Mark Rutte im März 2017 eine Sitzung des Ministerrates dreimal unterbrechen musste, damit die Politiker die Live-Übertragungen von der Eisschnelllauf- WM verfolgen konnten.



Fast alle der 110 niederländischen Medaillen bei Olympischen Winterspielen sammelten die Eisschnellläufer ein. Wettbewerbe auf den schnellen Kufen ähneln Volksfesten, selbst zu Nachwuchsrennen kommen tausende Zuschauer. Beim jährlichen Weltcup in Heerenveen machen mehr als 15.000 Fans die friesische 50.000-Einwohner-Gemeinde zum Mittelpunkt der Eisschnelllauf-Welt. Die Begeisterung für Eisschnelllauf ist in den Niederlanden noch größer als für Fußball. Und anders als die Oranje-Fußballer setzen die Eisschnellläufer bei Großveranstaltungen regelmäßig die Glanzpunkte.

145 Euro für ein Olympia-Ticket

So vermutlich auch bei den Olympischen Spielen in Südkorea. Eine Reise, die Fan Jan Plat nicht antreten wird - wegen der hohen Ticketpreise von mindestens 145 Euro pro Tag. Michiel Wiltvank schrecken die hohen Kosten nicht ab. Der 30-jährige Fabrikarbeiter steht in Erfurt inmitten der laustarken Oranje-Fans von Ireen Wüst, Marrit Leenstra und Kjeld Nuis. Mit tschechischer Fahne, tschechischem Schal, Trikot und der blau-weiß-roten Farbkombination mit dem charakteristischen Dreieck auf seinen Wangen.



Wiltvank ist zwar Niederländer, aber zugleich Fan der tschechischen Eisschnelllauf-Legende Martina Sablikova. Der Mann aus dem Osten des flachen Landes reist seinem Idol dorthin hinterher, wie es ihm sein Kontostand erlaubt. "Meine Freunde halten mich für verrückt. Aber ich spare mein ganzes Geld für Eisschnelllauf und Martina. Sie hat in meinem Herzen einen ganz großen Platz." Die Vier-Tages-Reise nach Pyeongchang zu den vielleicht letzten Olympia-Rennen Sablikovas kostet Wiltvank eine vierstellige Summe. Doch das schreckt ihn nicht ab: "Ich möchte sie bei ihren 10.000-Meter- und 5.000-Meter-Wettkämpfen unterstützen. Sie ist so ein feiner Mensch, ein Star zum Anfassen."

Sablikova-Fan Wiltvank: "Martina ist so ein feiner Mensch."

Nico Ihle - die Nachbarn als Fans

Jenny und Marcel: "Nico ist einer wie wir."

Einen Star zum Anfassen - den erleben auch Steve (33), Jenny (32) und Marcel (31) in Erfurt. Das Trio kommt aus Lichtenstein bei Chemnitz und ist zum ersten Mal beim Eisschnelllauf. Nico Ihle hat bei den drei Sachsen das Feuer für die Kufenflitzer entfacht. Jenny und Marcel sind Nachbarn des deutschen Olympia-Medaillenfavoriten und schwärmen für den Sport und für Ihle: "Ich hätte nicht gedacht, dass hier in der Halle so eine Begeisterung herrscht" , sagt Jenny. "Nico ist so ein offener, lockerer, professioneller, sympathischer Typ - einer wie wir" , lacht Marcel.

Steve (re.) in Eisschnelllauf-Fan-Outfit.

"Ein bodenständiger und angenehmer Zeitgenosse" , beschreibt Steve den deutschen Vorzeigesprinter. Bei seiner Premiere in der Eishalle hat Steve einen alten, hautengen Ganzkörperanzug und eine Vuvuzela rausgekramt, um den Eisschnellläufern optisch nicht nachzustehen und Ihle auf das Podest zu tröten. Das gelang zwar nicht, aber das Trio ist sich sicher: "Dann holt er eine Olympiamedaille. Das ist auch wichtiger."

Glücks-Teddy für Pechstein

Eine Olympiamedaille erhofft auch Edelfan Aly Letema - für Claudia Pechstein. Und damit es für die Berlinerin in Pyeongchang besser läuft als beim elften Platz in Erfurt, gab es noch ein persönliches Geschenk vom größten Fan aus den Niederlanden. Einen kleinen Glücks-Plüschteddy, feierlich überreicht nach dem Rennen beim Besuch in der Fankurve. Wenn Pechstein tatsächlich eine Medaille holt, ist auch ein Teil von Aly dabei.

Aly Letema und Freunde feuern Pechstein an.

Stand: 22.01.2018