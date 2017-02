Eisschnellläufer Ihle sprintet zu WM-Silber

Der Chemnitzer Nico Ihle hat am Freitag in 34,66 Sekunden seinen vier Jahre alten deutschen Rekord nur um zwei Hundertstelsekunden verfehlt. Damit lag er nur einen Wimpernschlag hinter dem Niederländer Jan Smeekens, der in 34,58 Sekunden ins Ziel kam. Nach einem guten Start auf der Innenbahn schaffte es Ihle, seine Kraft mit technisch sauberen Schritten auf das Eis zu bringen. Das Ziel erreichte Ihle mit der zwischenzeitlichen Bestzeit. Jubelnd riss der Sachse die Arme in die Höhe und verfolgte das weitere Geschehen im Innenraum. Letztendlich schob sich Smeekens, der erstmals Weltmeister wurde, noch vorbei. Zuletzt hatte der Erfurter Patrick Beckert 2015 Bronze über 5.000 Meter für Deutschland gewonnen.

"Das ist ein so schönes Gefühl, ich bin so happy" , sagte Ihle freudestrahlend: "Ich habe so gezittert, so gehofft." Ihle feierte damit seinen bislang größten Karriereerfolg und sorgte zugleich für die erste Medaille eines deutschen Sprinters bei den seit 1996 ausgetragenen Einzelstrecken-Weltmeisterschaften. Die bislang letzte WM-Medaille eines deutschen Sprinters hatte Uwe-Jens Mey 1991 mit Silber beim Sprint-Vierkampf in Inzell gewonnen.