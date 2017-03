Beckert wiederholt Platzierung aus dem Vorjahr

Patrick Beckert hat sich zum zweiten Mal in Folge den siebten Platz bei der Mehrkampf- WM gesicherte. Zum Abschluss der Titelkämpfe im norwegischen Hamar belegte der Erfurter in 13:20,84 Minuten wie schon zuvor über 5.000 Meter den vierten Rang. Im Vorjahr war der Thüringer in Berlin ebenfalls WM-Siebter geworden. In blendender Form zeigte sich erneut der Niederländer Sven Kramer, der am Sonntag seinen neunten Mehrkampf- WM -Titel einheimste. Patrick Roest und Jan Blokhuijsen komplettierten den Oranje-Erfolg.

Erfurter legt den Grundstein

Bereits am Sonnabend lief Beckert über 5.000 Meter in 6:19,88 Minuten auf Platz vier. Er war damit nur rund drei Sekunden langsamer als bei der Einzelstrecken- WM vor einem Monat in Südkorea. Nachdem er im Wikingerschiff von Hamar zuvor in 37,74 Sekunden die beste 500-Meter-Zeit seiner Laufbahn erzielt hatte, rangiert der Thüringer im Klassement nach zwei Strecken zwar nur auf dem 14. Rang, doch bei der Zusammenstellung des Finalfeldes waren auch die Streckenergebnisse über 5.000 Meter von großer Bedeutung.

Bente Kraus verpasst Finale

Derweil kam bei den Damen Bente Kraus am Sonntag über 1.500 Meter in 2:00,15 Minuten nicht über Rang 16 hinaus und verfehlte somit als Gesamt-14. nach drei Strecken den Endkampf über die 5.000-Meter-Strecke. "Der Lauf war okay, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ich lasse den Hintern einfach nicht dauerhaft unten. Ich freue mich auf die nächsten Monate, um daran zu arbeiten" , sagte die 28-Jährige. Tags zuvor hatte Kraus über 500 Meter in 40,50 Sekunden ebenfalls eine persönliche Bestzeit aufgestellt, erreichte dann auf ihrer Spezialstrecke 3.000 Meter aber nur Rang zehn (4:08,36 Minuten).

Wüst holt sechstes Mehrkampf-Gold

