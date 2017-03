Kraus bangt um Finale - Beckert wahrt Chance

Bente Kraus hat auf Platz 13. der Gesamtwertung kaum noch Chancen auf den Einzug in das Finale über 5.000 Meter bei den Mehrkampf-Weltmeisterschaften im Wikingerschiff von Hamar. Nach ihrer persönlichen Bestzeit von 40,50 Sekunden über 500 Meter kam die 28-jährige Berlinerin bei ihrem WM -Debüt auf ihrer Spezialstrecke 3.000 Meter nicht über Rang zehn (4:08,36) hinaus. " Über 500 Meter war ich so schnell wie noch nie. Das hatte ich kaum so erwartet. Auf meiner Paradestrecke hat es dann nicht so gut geklappt wie erhofft ", räumte Bente Kraus ein. " Jetzt will ich über 1.500 Meter alles versuchen, um mir vielleicht doch noch einen Finalplatz zu sichern. "

Pechstein fehlt

In Führung liegt nach zwei Strecken die Japanerin Miho Takagi, die mit einem hervorragenden Sprint in 38,15 Sekunden einen großen Vorsprung auf Favoritin Ireen Wüst ( Niederlande/38,82) herauslief. Die 3.000 Meter gewann Weltmeisterin Martina Sablikova aus Tschechien in 4:02,21 Minuten vor Wüst, die damit auch im Klassement Zweite ist und am Sonntag ihrem sechsten WM -Erfolg entgegen strebt. Der Vierkampf wird am Sonntag mit den 1.500 Metern und dem Finale der besten Acht über 5.000 Meter entschieden.



Kraus ist bei den Frauen die einzige Vertreterin aus Deutschland. Claudia Pechstein ist diesmal nicht dabei. Die 45-Jährige hatte beim Weltcup in ihrer Heimatstadt Berlin im Januar dieses Jahres bei der nationalen Qualifikation wegen Rückenproblemen auf die 1.500 Meter verzichten und somit kampflos Bente Kraus das WM-Startrecht überlassen müssen.

Beckert wahrt Chance

Patrick Beckert

Patrick Beckert hat die Chance auf den Einzug ins Finale der besten acht Läufer über 10 000 Meter am Sonntag gewahrt. Über 5.000 Meter lief der Erfurter in 6:19,88 Minuten auf Platz vier. Er war nur rund drei Sekunden langsamer als bei der Einzelstrecken-WM vor einem Monat in Südkorea. Nachdem er im Wikingerschiff von Hamar zuvor in 37,74 Sekunden die beste 500-Meter-Zeit seiner Laufbahn erzielt hatte, rangiert der Thüringer im Klassement nach zwei Strecken zwar nur auf dem 14. Rang, doch bei der Zusammenstellung des Finalfeldes sind auch die Streckenergebnisse über 5000 Meter von großer Bedeutung. Beckerts Erfurter Vereinsgefährte Felix Maly ist als Letzter des 24er-Feldes definitiv aus dem Rennen um die Finalplätze heraus. Top-Favorit Sven Kramer aus den Niederlanden nimmt nach seinem Streckensieg über 5000 Meter in 6:12,33 Minuten Kurs auf seinen neunten Mehrkampf-WM-Titel. Er führt das Klassement nach dem ersten Tag vor seinen Landsleuten Patrick Roest und Jan Blokhuijsen an.