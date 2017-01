EM in Heerenveen

In einer Parallelveranstaltung werden im niederländischen Heerenveen die Europameisterschaften ausgetragen. Dabei ermitteln die Frauen und Männer den Titel im Mehrkampf. Erstmals findet auch eine kontinentale Meisterschaft im Sprint-Vierkampf statt.

Vorbereitung auf Saisonhöhepunkt

Als einzige deutsche Vertreterin war Claudia Pechstein über 500 Meter in 40,59 Sekunden in die Allround-EM gestartet. Nicht gerade ihre Schokoladendisziplin, dennoch wurde es Platz neun und eine persönliche Bestzeit. Anschließend beendete die 44-Jährige das 3.000-Meter-Rennen in 4:10,02 Minuten als Siebte. Spitzenreiterin zur Halbzeit ist die viermalige Europameisterin Ireen Wüst aus den Niederlanden, die über 500 Meter (39,26) und 3.000 Meter (4:03,93) jeweils Bestzeit lief.



Für Pechstein hat die EM nicht den hohen Stellenwert. Die Berlinerin sieht das Ganze eher als Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt bei der Einzelstrecken-WM im Februar im südkoreanischen Gangneung.

Ihle mit der ersten Hausnummer

Nico Ihle

Einen verheißungsvollen Beginn konnte Nico Ihle im Sprint-Vierkampf verbuchen. Der Chemnitzer kam über 500 Meter in 34,95 Sekunden auf einen guten dritten Rang. Sein Bruder Denny brauchte 35,89 Sekunden für Platz 16. In Führung ging der Niederländer Ronald Mulder in 34,87 Sekunden vor dem Russen Ruslan Muraschow (34,88).

