Podest verpasst - Mut getankt

"Olympia-Generalprobe" - groß, fett, mit roter Farbe unterlegt, fast bedrohlich. Die Marketingabteilung des Eisschnelllauf-Weltcups in Erfurt wollte auf den Werbeplakaten sichergehen, dass niemandem die Bedeutung dieses Wochenendes entgeht. Auf den Weltcup in Thüringen folgt das Olympia-Spektakel in Südkorea - und in Erfurt entscheidet sich, wer mit einem guten Gefühl und wer mit Selbstzweifeln zum Vierjahres-Höhepunkt reist.

Schlechtestes Ergebnis seit Hallen-Eröffnung

Die deutschen Athleten dürfen hoffen, dass sich das Sprichwort bewahrheitet, wonach auf eine misslungene Generalprobe eine umso bessere Vorstellung folgt. Die Zahlen von Erfurt zeigen: Das deutsche Eisschnelllauf-Team legte das schlechteste Ergebnis seit Eröffnung der Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle im Jahr 2001 auf das Eis. Bei der elften internationalen Großveranstaltung auf der Kunsteisbahn blieben die Deutschen erstmals ohne Podestplatz. Und das drei Wochen vor den Olympischen Spielen …



Die besten Ergebnisse fuhren Vize-Europameister Nico Ihle mit einem vierten Platz über 1.000 Meter und zwei fünften Plätzen über 500 Meter sowie Lokalmatador Patrick Beckert mit Rang fünf über 5.000 Meter ein. Claudia Pechstein - ebenfalls Medaillenkandidatin für Südkorea - musste sich über 3.000 Meter mit einem enttäuschenden elften Rang und ihrer schlechtesten Saisonplatzierung zufrieden geben.

Enttäuschung? Fehlanzeige

Enttäuschung? Frustration? Krise in der deutschen Mannschaft? Fehlanzeige. Trotz des historischen Negativresultats ist Zuversicht im Team von Bundestrainer Jan van Veen zu spüren. "Alle fahren mit einem guten Gefühl nach Hause" , sagt der Niederländer. Und auch Sportdirektor Robert Bartko ist trotz der fehlenden Podestplatzierungen zufrieden: "Wir sind dicht an der Weltspitze dran. Die Formkurve geht nach oben."

Vier Olympia-Hoffnungen

Vier olympische Medaillentrümpfe hat die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft: Ihle auf den kurzen Distanzen, Beckert und Pechstein auf den Langstrecken und das Trio Pechstein, Roxane Dufter und Gabriele Hirschbichler in der Team-Verfolgung. Und beim genaueren Betrachten der Ergebnisse stehen die Chancen tatsächlich nicht so schlecht, dass einer der Trümpfe in Pyeongchang sticht.

Nico Ihle und das Geheimnis der zweiten Saisonhälfte

Beispiel Ihle: Der Chemnitzer verpasste das Podest über 1.000 Meter in Anwesenheit der kompletten Weltelite nur um drei Hundertstel. Der Vize-Europameister kam aus vollem Training und ohne Verschnaufpause zum Weltcup. Sein Fazit: "Erfurt gibt mir Mut. Es macht mir Mut, Vierter der Welt zu sein." Vor vier Jahren in Sotschi wurde er Überraschungs-Vierter, auch jetzt gefällt ihm eine gewisse Außenseiterrolle gut. "Es ist vielleicht ganz gut, als Underdog nach Korea zu fahren als wenn ich hier in Erfurt gewonnen hätte und mich alle als Favoriten bezeichnen würden." Was für den 32-Jährigen spricht: Ihle hat seine großen Erfolge immer in der zweiten Saisonhälfte eingefahren. "Im Frühjahr konnte ich immer eine Schippe drauflegen" , so der Sachse, der sich zudem in gestärkter Verfassung sieht: "Im Vergleich zu Sotschi bin ich körperlich und mental gefestigt."

Patrick Beckert: "Form wird von Tag zu Tag besser"

Beispiel Beckert: Auch der Erfurter kam ohne Regeneration und aus vollem Training zum Weltcup. Und dennoch lief der 27-Jährige, der es in dieser Saison bereits zweimal auf das Podest schaffte, die beste Zeit auf der heimischen 5.000-Meter-Kunsteisbahn. Wichtig, so Beckert, war, einen technisch guten Lauf abgeliefert zu haben. "Ich bin zufrieden und habe mir Selbstbewusstsein geholt. Ich nehme das Training jetzt etwas zurück, dann wird die Form von Tag zu Tag besser." Vor drei Jahren schloss sich der Thüringer einem niederländischen Privatteam an. Was er dort an Trainingsmethodik von den besten Trainern der Welt gelernt habe, bringe ihn immer noch täglich voran. Aus Erfurt geht es mit klarer Ansage mit zu den Olympischen Spielen: "Ich will dort eine Medaille. Die Farbe ist mir egal."

Claudia Pechstein: Großer Erfahrungsschatz

Claudia Pechstein beim Aufwärmen

Beispiel Pechstein: Die fünffache Olympiasiegerin trat in Erfurt geschwächt von einem Virusinfekt und ebenfalls aus vollem Training an. Mit Rang elf in ihrem eher nicht so geliebten 3.000-Meter-Rennen blieb die Berlinerin deutlich hinter ihren Erwartungen: "Ich wollte gleichmäßige Runden drehen, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass ich nicht auf dem Level laufen kann, auf dem ich es mir vorgestellt habe." Mit zwei Weltcupsiegen in dieser Saison zeigte die erfolgreichste deutsche Winter-Olympionikin aller Zeiten allerdings, dass sie das Siegen auch mit 45 Jahren nicht verlernt hat. Für Bundestrainer van Veen ist daher auch klar: "Claudia hat genug Erfahrung, um bis Olympia wieder ganz stark zu werden. Da habe ich keine Sorgen." Bartko ergänzt: "Ich bin überhaupt nicht nervös. Claudia wird bis Olympia ihre Form erreichen."

Teamverfolgung: Mit Akzentverschiebung zu Medaillenhoffnung

Roxane Dufter: "Wir brauchen Glück"

Eine heiße Medaillenkandidatin ist Pechstein in jedem Fall in der Team-Verfolgung – zusammen mit Dufter und Hirschbichler: Das Trio hat im Sommer viel Zeit gemeinsam verbracht, um die Abläufe dieses speziellen Rennens zu trainieren. Am Institut für angewandte Trainingswissenschaft wurde dabei unter anderem daran gefeilt, die Führungswechsel und den gemeinsamen Rhythmus zu optimieren. Zudem, so erklärt Bundestrainer van Veen, gab es im Training eine "Akzentverschiebung. Wir haben weniger 1.000 Meter und mehr 3.000 Meter trainiert." Im Teamverfolgungs-Gesamt-Weltcup liegt das Trio auf Rang zwei. Nach zwei vierten Plätzen bei Weltmeisterschaften soll bei Olympia die ersehnte Medaille her. Im Gegensatz zu Pechstein holten sich Dufter und Hirschbichler in Erfurt mit den besten Saisonergebnissen über 3.000 Meter (Dufter) und 1.500 Meter (Hirschbichler) Selbstvertrauen für Olympia: "Wir brauchen Glück. Aber wir nehmen uns die Medaille vor" , sagt Dufter vorfreudig.

Eher Durchgangsstation als Generalprobe

Für die deutschen Eisschnellläufer war der Weltcup insgesamt also mehr eine Durchgangstation zum Formaufbau als eine wirkliche Olympia-Generalprobe. Einen Podestplatz gab es nicht, Hoffnung auf Olympia macht das Abschneiden aber trotzdem. Paradox.

