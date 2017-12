Neuer deutscher Rekord - Eisschnellläufer Ihle beendet Mini-Krise

Starker Weltcupauftakt für Eisschnellläufer Nico Ihle: Auf der Olympiabahn von 2002 in Salt Lake City verbesserte der Chemnitzer seinen eigenen deutschen Rekord über 500 Meter um zwei Zehntelsekunden. Ihle wurde mit der starken Zeit von 34,35 Sekunden allerdings nur Siebter.

"Eine gute Zeit für Nico"

Dennoch konnte der 32-Jährige zufrieden sein: In Salt Lake City beendete der Vize-Weltmeister eine kleine Formkrise. Nach seinem zweiten Platz beim Weltcup-Platz in Heerenveen lief Ihle die letzten drei Wochen der Konkurrenz hinterher. Diesmal fehlten dem Sachsen 13 Hundertstel auf das Podest und 20 Hundertstel auf Sieger Alex Boisvert-Lacroix aus Kanada. "Die Abstände zur Spitze sind nicht groß, das war eine gute Zeit für Nico" , sagte Teamleiter Helge Jasch.

Teamverfolgung: Deutsche Damen Dritte

Auf das Podest liefen dagegen die deutschen Damen in der Teamverfolgung. Das Quartett mit Claudia Pechstein, Roxane Dufter, Gabriele Hirschbichler und Michelle Uhrig wurde am Feitagabend (8.12.2017 MEZ) hinter Japan und den Niederlanden Dritte.

Dannhauer läuft um Olympia-Ticket

Einen guten Tag erwischte auch die Erfurterin Judith Dannhauer. In der schwächeren B-Division gewann die 35-Jährige das 500-Meter-Rennen in 37,95 Sekunden. Damit ergatterte sich Dannhauer einen Startplatz in der A-Gruppe am Samstag (9.12.2017). Dort muss sie von 20 Starterinnen mindestens 16. werden, um die Olympianorm zu erfüllen.

Thema in: Sportschau, 9.12.2017, ab 8.55 Uhr

dh/dpa | Stand: 08.12.2017, 23:23