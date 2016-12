Das Weltcup-Finale der Eisschnellläufer findet nicht im russischen Tscheljabinsk statt. Am Donnerstag (22.12.2016) entzog die Internationale Eislauf-Union (ISU) dem russischen Eislauf-Verband die Veranstaltung vom 10 bis 12. März.

"Angesichts der außergewöhnlichen Umstände"

Kein Eisschnelllauf-Weltcup im russischen Tscheljabinsk.

Als Grund für den Entzug des Wettkampfes nannte der Verband die Enthüllungen aus dem zweiten Teil des McLaren-Reports genannt. In einer Mitteilung der Eislauf-Union heißt es: " Der ISU-Rat kam zu dem Schluss, dass es in dieser schwierigen Zeit und angesichts der außergewöhnlichen Umstände ratsam ist, ein solches ISU-Ereignis in Russland zu diesem Zeitpunkt nicht zu organisieren. "

Keine Bob-WM und kein Biathlon-Weltcup in Russland

Die ISU ist damit der dritte Verband, der auf die Enthüllungen zum staatlich geförderten Doping in Russland mit einem Entzug von Veranstaltungen reagiert. In der vergangenen Woche hatte der Bob- und Skeleton-Weltverband IBSF Sotschi die WM 2017 entzogen. Auch der geplante Biathlon-Weltcup Anfang März in Tjumen und die Biathlon-Junioren-WM im Februar in Ostrow werden nicht stattfinden.

Mitte Dezember: ISU-Präsident schließt Entzug noch aus

Im Eisschnelllauf kommt Entscheidung der ISU etwas überraschend: Mitte Dezember hatte ISU-Präsident Jan Dijkema am Rande des Weltcups in Heerenveen noch ausgeschlossen, Russland das Weltcup-Finale zu entziehen. " Wir werden Russland keine neuen Wettkämpfe zuweisen, so wie es das IOC empfohlen hat. “ Wegen drohender juristischer und finanzieller Konsequenzen hatte Dijkema einen Weltcup-Entzug zunächst verneint.

dh/sid | Stand: 22.12.2016, 20:27