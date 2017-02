Damen verpassen Top-10, Beckert bei den Herren Siebter

Nur Rang zwölf trotz persönlicher Bestleistung

Kraus schüttelte nach dem Rennen nur noch den Kopf und konnte es kaum fassen. Platz zwölf, trotz persönlicher Bestzeit. "Bente Kraus ist die, die immer nur kleine Schritte macht, der große lässt weiter auf sich warten" , meinte sie nach dem kräftezehrenden Rennen fast sarkastisch. Da blieb nur eines, sich selber trösten: "Die Zeit war klasse, das Rennen physisch eine Meisterleistung. Das haben mir die Trainer bescheinigt" , sagte die Berlinerin.

Dass Kraus die schlechteste Platzierung in ihrem vierten WM-Rennen über 3.000 Meter verbuchen musste, lag zum einen an der gewachsenen Stärke der Konkurrenz. Zum anderen aber auch daran, dass sie sich das Leben selbst schwer machte. "Ich bringe meine Technik einfach nicht über siebeneinhalb Runden. Diesmal war ich schon ab Runde zwei nicht mehr so geschmeidig. Die Technik bleibt mein Manko" , lautete ihre Analyse.

Pechstein über 5.000 Meter, Ihle greift am Freitag an

Die Berlinerin, die am 22. Februar ihren 45. Geburtstag feiert, will sich bei ihrer 17. WM -Teilnahme vor allem auf die 5.000 Meter am Samstag konzentrieren. Erstmals auf das Eis geht Pechstein in der Teamverfolgung am Freitag, am Sonntag steht für sie das Massenstartrennen auf dem Programm. Bei den Herren versucht Nico Ihle am Freitag über 500 Meter seine Chance auf die erste Medaille bei einer Eisschnelllauf-Weltmeisterschaft zu nutzen.

dpa/sid | Stand: 09.02.2017, 12:40