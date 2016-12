"Damit kann ich zufrieden sein, denn ich wusste nicht so recht, wo ich stehe", sagte Ihle. Über 500 Meter war er in glänzenden 35,19 Sekunden so schnell wie nie zuvor in der Inzeller Max-Aicher-Arena. Über 1.000 Meter gewann er in 1:09,52 Minuten vor Lokalmatador Hubert Hirschbichler. Der zweite Inzeller, Joel Dufter, muss ausgerechnet auf seiner Heimatbahn wegen einer fiebrigen Erkrankung auf die Titelkämpfe verzichten.

Nico Ihle führt nach dem ersten Tag mit 69,950 Punkten vor seinem Bruder Denny (72,040) das Klassement an. Für Ihle wäre es der dritte deutschen Meistertitel im Sprint-Mehrkampf, der elfte nationale Titel insgesamt. Der deutsche Meister startet automatisch bei den erstmals ausgetragenen Europameisterschaften im Sprint-Vierkampf vom 6. bis 8. Januar im niederländischen Heerenveen.

Schwache Damen-Titelkämpfe

Bei den Damen führt die Erfurterin Judith Dannhauer, die beide Strecken gewann. Allerdings ist die Damen-Konkurrenz erschrecken schwach bestzt: Nur zwei Läuferinnen sind am Start. Die Mehrkämpferinnen tragen in Inzell ihre Meisterschaften nicht zeitgleich aus, laufen aber in einer Ausscheidung um den einzigen EM-Startplatz. Dabei dominierte Claudia Pechstein in 1:58,02 Minuten die 1.500 Meter vor der Inzellerin Roxanne Dufter, die nach ihren 2:00,18 Minuten vor den 3.000 Metern am Freitag (30.12.16) schon fast aus dem Rennen ist.

Über die 1.500 Meter der Herren war Patrick Beckert in 1:48,25 Minuten der Schnellste. Er wird sich aber ganz auf die Einzelstrecken-WM im südkoreanischen Gangneung konzentrieren und bei der Mehrkampf-EM nicht dabei sein.

dpa/desg | Stand: 29.12.2016, 15:58