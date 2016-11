Der Chemnitzer Ihle siegte in 1:10,28 Minuten über 1.000 Meter im B-Rennen und sorgte für einen der wenigen positiven Momente. Er steigte eine Gruppe auf und darf beim nächsten Weltcup in der kommenden Woche in Nagano in der A-Kategorie der besten 20 Eissprinter an den Start. Ihle musste in der B-Gruppe starten, weil er bei den deutschen Meisterschaften Ende Oktober das Duell gegen Joel Dufter verloren hatte.

Über 500 Meter verfehlte Ihle dagegen sein Ziel und wurde in 35,51 Sekunden nur Fünfter in der B-Gruppe. Im A-Feld hätte seine Zeit Platz zehn bedeutet. Damit ist er im zweiten Sprint-Rennen am Sonntag (13.11.16) in Harbin erneut nur in der zweiten Startgruppe. Gleiches gilt für seinen Bruder Denny, der in 46,26 Sekunden am Samstag auf Platz 21 landete. Das A-Finale gewann der Kasache Roman Krech in 35,07 Sekunden. Er überraschte Pawel Kulischnikow (35,10) und verwies den Russen auf Platz zwei.