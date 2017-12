Pechstein zum 115. Mal auf dem Podium

Die fünfmalige Olympiasiegerin aus Berlin lief beim vierten Saisonweltcup in Salt Lake City/Utah über 3000 m in 3:58,69 Minuten die drittbeste Zeit. Nur die Russin Natalja Woronina (3:57,70 min ) und Martina Sablikova aus Tschechien (3:57,84) waren schneller. Pechstein hatte die Olympia-Norm über 3000 m und über ihre Paradestrecke 5000 m bereits erfüllt, auch mit der Teamverfolgung qualifizierte sich die 45-Jährige für Südkorea. Für Pechstein war es zugleich der 115. Podestplatz ihrer Laufbahn. "Das ist unglaublich, ich bin total glücklich" , sagte die Berlinerin, die 1992 in Albertville ihre erste olympische Medaille gewann und in Südkorea ihre siebten Winterspielen erleben wird.

Langstrecken-Spezialisten überzeugen

Auch die deutschen Eisschnellläufer überzeugten. Beckert und Geisreiter lieferten sich über 5.000 m ein tolles Rennen und stellten neue persönliche Bestmarken auf. Der Erfurter Beckert verbesserte in 6:07,02 Minuten zudem den deutschen Rekord und jubelte mit dieser Zeit über Platz zwei. Geisreiter wurde Dritter.

Sprinter Ihle knackt Olympia-Norm

Sprinter Nico Ihle knackte die Olympia-Norm über 1000 m . Der Chemnitzer wurde in 1:07,87 Minuten 13. und erfüllte den zweiten Teil der Norm. Den ersten Teil hatte Ihle am vergangenen Wochenende denkbar knapp in Calgary als 15. geschafft. Der zweite deutsche Starter, Joel Dufter, wurde in 1:09,65 Letzter. Die Olympia-Norm hat der Inzeller aber bereits erfüllt.

sst/sid/dpa | Stand: 11.12.2017, 08:56