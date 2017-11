Eisschnellläuferin Claudia Pechstein erlebt im kommenden Februar ihre siebten Olympischen Spiele. Das steht seit Sonntag (19.11.2017) ganz sicher fest. Die 45-jährige Ausnahmeläuferin aus Berlin gewann in Stavanger völlig überraschend über die 5.000-Meter-Strecke. Es war ihr 33. Weltcupsieg.

Im Privatjet nach Hause

Am Schlusstag des Weltcups in Stavanger lief die fünfmalige Olympiasiegerin aus Berlin in 6:56,60 Minuten zum 112. Mal in ihrer Karriere auf das Podest. Mit ausgeglichenen Rundenzeiten innerhalb von nur einer Sekunde legte Pechstein im dritten Paar laufend die Zeit vor, die alle anderen Konkurrentinnen nicht mehr unterbieten konnten. Sie war bei ihrem Sieg rund vier Sekunden schneller als bei ihrem ersten 5000-Meter-Rennen im Vorjahr.



"Das was heute passiert ist, kann man nicht beschreiben. Unglaublich, unfassbar", sagte Pechstein. "Ich habe hier Eisschnelllauf-Geschichte geschrieben. In diesem Alter wird wohl nie wieder einer Athletin ein Weltcupsieg gelingen. Aber für Pyeongchang hat das keine Aussagekraft. Außer, dass ich jetzt aufgrund der guten Zeit auch einen guten Startplatz bei Olympia erhalten werden" , so Pechstein, die nach dem Erfolg von einem Sponsor einen Privatflug in einem Learjet zurück nach Berlin spendiert bekam.

Sablikova deutlich langsamer

Ivanie Blondin (l-r) aus Kanada, die Siegerin Claudia Pechstein und Martina Sablikova aus Tschechien auf dem Podest.

Selbst Olympiasiegerin Martina Sablikova aus Tschechien kam mit einer Zeit knapp unter sieben Minuten nicht annähernd an Pechsteins Vorgabe heran und musste sich nach Rückenproblemen am Ende mit Platz drei hinter der zweitplatzierten Kanadierin Ivanie Blondin (6:57,34) zufrieden geben.