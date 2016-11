Saisonstart in China

Die Berlinerin Bente Kraus hat am Freitag (11.11.2016) mit Platz fünf über 3.000 Meter ihre beste Platzierung im Eisschnelllauf-Weltcup verbucht. Zum Saison-Auftakt im chinesischen Harbin lief die deutsche Meisterin, die unter Neu-Trainer Jan van Veen eine Leistungssteigerung erlebt, in 4:11,47 Minuten auf Platz fünf.

Eis-Ass Pechstein über 3.000 m nur "zweite Wahl"

Claudia Pechstein gewann die B-Gruppe

Kraus war damit allerdings eine halbe Sekunde langsamer als Claudia Pechstein. Die 44-jährige Dauerbrennerin fegte in 4:10,99 Minuten über das Eis - auf das Podium durfte sie aber nicht, denn Pechstein war nur zweite Wahl und musste in der B-Gruppe starten, die sie gewann. Für die A-Gruppe der besten Läuferinnen war sie von der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft ( DESG ) nicht gemeldet worden. Den Deutschen steht aufgrund der schwachen Vorjahres-Ergebnisse nur ein Startplatz zu. Diesen erhielt Kraus, die bei den Deutschen Meisterschaften schneller als Pechstein war. Mit ihrem Sieg in der B-Gruppe hat Pechstein nun aber den Aufstieg in die A-Gruppe beim nächsten Weltcup kommende Woche im japanischen Nagano sicher. Seit 1991/92 - so lange wie keine andere Läuferin - ist Pechstein im Weltcup aktiv. Sie feierte 32 Weltcupsiege.