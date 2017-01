Mit einem sensationell hohen Twist hatten Savchenko/Massot ihre Kür eröffnet, doch schon beim Toeloop landete Savchenko nach drei, ihr Partner nur nach zwei Umdrehungen. Es sollte jedoch der einzige kleine Patzer bleiben, was folgte war eine fantastische Kür zum Genießen. Egal, ob beim doppelten Wurfaxel oder beim dreifachen Salchow - Savchenko selbst bei Höchstschwiergkeiten ohne Probleme bei der Landung auf dem immer noch bandagierten rechten Fuß.

Mit 148,59 Punkten in der Kür stellten Savchenko/Massot sogar eine neue persönliche Bestleistung auf. Das deutsche Paar hatte vor 8.000 Zuschauern mit einer Kür vorgelegt, die zu den Klängen von Patrick Watsons "Lighthouse" für Gänsehaut im Publikum gesorgt hat durchaus Gold verdient gehabt hätte. Tränen der Erleichterung flossen über Savchenkos Wangen.

Tränen der Erleichterung nach einer überragenden Kür

Doch die Chance auf eine Platzierung ganz oben auf dem Podest hatten Savchenko/Massot leider schon im Kurzprogramm am Mittwoch (25.01.17) verspielt. Ein dreifacher Salchow und der doppelte Wurfaxel gelangen zwar sicher. Aber bei einer vermeintlich leichten Schrittfolge war Savchenko gestürzt. "Ich bin hängengeblieben, war wohl zu früh glücklich über alles, zu entspannt" , sagte Savchenko anschließend. Wegen einer Innenbandverletzung war Savchenko mit acht Wochen Trainingsrückstand in die EM gestartet.

Szolkowy-Schützlinge Europameister

Den Europameistertitel sicherte sich das russische Paar Jewgenia Tarasowa/Wladimir Morozow, das in den vergangenen beiden Jahren bei der EM jeweils auf dem dritten Platz gelandet war. Starke 80,82 Punkte hatten Tarasowa/Morozow schon nach dem Kurzprogramm eine klare Führungt beschert. In der Kür zu John Miles' "Music" baute das Paar, das von Savchenkos früherem Paarlauf-Partner Robin Szolkowy trainiert wird, die Führung noch aus. Verdiente 146,76 Punkte gab's für eine fehlerfreie Kür, die künstlerisch allerdings nicht an die Darbeitung von Savchenko/Massot heranreichte. 5,23 Punkte Vorsprung hatten die Russen am Ende vor Savchenko/Massot.

Für fast schon ekstatischen Jubel sorgten, als letztes Paar in der Kür auf dem Eis, die Franzosen Vanessa James/Morgan Cipres, nach dem Kurzprogramm auf Platz zwei (74,18). Ihre mitreißende Kür zu "Sound of Silence" in der Version von Disturbed und Maxime Rodriguez war zumindest in der Publikumsgunst die klare Nummer eins. Doch auch sie kamen nicht mehr an Savchenko/Massot heran. 145,84 Punkte in der Kür bescherten dem französischen Paar aber EM-Bronze.

Hase/Seegert auf Platz 12

Das zweite deutsche Paar Minerva-Fabienne Hase und Nolan Seegert (Berlin) hatte sich im Kurzprogramm auf Platz 13 sicher für die Kür qualifiziert. Die Vorstellung dort: Durchwachsen ist wohl der treffendste Begriff. Beide griffen nach Sprüngen mit der Hands aufs Eis, um einen Sturz zu vermeiden - eine Kür-Darbietung mit einigen Höhen, aber leider vielen Tiefen. Weil aber auch zahlreiche Konkurrenten patzten, kletterten Hase/Seegert sogar einen Platz und belegten im End-Klassement Rang zwölf.

Der dritte deutsche Startplatz bei den Paaren verfiel, nachdem sich die deutschen Meister Mari Vartmann/Ruben Blommaert (Düsseldorf/Oberstdorf) zum Jahresanfang getrennt hatten und nicht an der EM teilnahmen.

red/dpa/sid | Stand: 26.01.2017, 22:02