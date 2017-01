Eiskunstlauf-EM

Savchenko/Massot trotz Sturz auf Medaillenkurs

Ein Sturz bei einer leichten Schrittkombination, der Titel ist in weiter Ferne. Trotzdem stehen Aljona Savchenko und ihr Partner Bruno Massot bei der Eiskunstlauf-EM in Ostrava nach dem Kurzprogramm noch auf Medaillenplatz drei. In Führung liegen die Titelverteidiger aus Russland.