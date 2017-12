Savchenko und Massot sorgen für Paukenschlag

Sie lagen sich nach der Kür in den Armen, Aljona lachte, freute sich. Was für Bilder! Am Ende klatschten die Zuschauer bereits während der Kür. Aljona Savchenko und Bruno Massot haben beim Grand-Prix-Finale im japanischen Nagoya für einen echten Paukenschlag gesorgt. Zur von Christopher Dean entworfenen Kür "La terre vue du ciel" zauberte das deutsche Paar ein nahezu fehlerfreies Programm auf das Eis und überzeugte vor allem künstlerisch.

Massot: "Verrückt hohes Level"

Schon der Auftakt – ein Traum: Starker Twist, sicherer dreifacher Lutz und Bomben-Kombination. Und auch danach ein Sahneprogramm. Mit 157,25 Punkten verbesserten sie ihre Kür-Bestleistung um fast fünf Punkte und setzten sich am Ende mit 236,68 Punkten durch. "Als ich die Bewertung der Chienessen sah, wusste ich, es wird schwer. Wir haben das Beste versucht. Wir hatten nur einen kleinen Fehler beim Wurfsalchow. Es war ein verrückt hohes Level und ein gutes Training für Olympia. Wir müssen das erstmal realisieren“ , sagte ein überwältigter Massot

Starke Chinesen werden Zweite

Das chinesische Ausnahmepaar Wenjing Sui und Cong Han, die Drittplatzierten nach der Kurzkür, hatte zunächst den Fehdehandschuh geworfen. Gestartet mit einem Vierfach-Twist, gefolgt von einer starken Kombination Dreifach-Doppel-Doppel-Toeloop. Dazu zauberten die Chinesen sichere Würfe und unglaubliche Hebefiguren auf das Eis. Belohnt wurde diese nahezu fehlerfreie Kür mit 155,07 Punkten, nur knapp hinter ihrer persönlichen Bestleistung. Machte 230,89 Zähler, eine echte Ansage an die Konkurrenz. Am Ende wurden sie mit Platz zwei belohnt. Auf Platz drei landeten die Kanadier Meagan Duhamel und Eric Radford.

rei | Stand: 09.12.2017, 09:43