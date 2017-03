Savchenko/Massot gehandicapt zur Eiskunstlauf-WM

Das Verletzungspech bleibt den Paarläufern Aljona Savchenko und Bruno Massot auch vor der am Mittwoch in Helsinki beginnenden Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft treu. Nachdem das Duo in diesem Winter bereits durch eine langwierige Knöchelverletzung Savchenkos gehandicapt war, musste sich zuletzt Massot mit Rückenbeschwerden herumplagen.

Bandscheibenvorfall bei Massot

Bei dem gebürtigen Franzose brach vor zwei Wochen beim Training in Oberstdorf eine alte Verletzung auf. "Er hatte vor einiger Zeit einen leichten Bandscheibenvorfall. Eine Bewegung beim dreifachen Twist hat alles wieder ausgelöst" , erklärt Trainer Alexander König und dämpft die Medaillenhoffnungen: "Eine WM-Medaille wäre ein Traum, aber wir müssen auch einmal cool und realistisch sein." Obwohl Massot durch einen extra angereisten Physiotherapeuten aus Stuttgart wieder fit gemacht wurde, läuft nun die Angst mit, dass die Verletzung den 28-Jährigen im Kurzprogramm am Mittwoch (ab 17.10 Uhr) oder in der Kür am Donnerstag (ab 17.55 Uhr) behindert.

Vierfacher Wulf-Salchow und Dreifach-Wurf-Axel geplant