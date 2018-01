Deutscher Pleiten-Tag in Moskau

Dass Deutschland 2019 in Minsk nur noch einen Startplatz hat, lag am Ergebnis von Paul Fentz. Der hatte nach dem Kurzprogramm noch auf Rang elf gelegen, rutschte nach einer schwachen und wenig kämpferischen Kür am Freitagabend aber noch auf Rang 16 ab. Um den zweiten EM-Startplatz zu verteidigen, wäre ein Top-10-Ergebnis nötig gewesen. "Ich bin extrem enttäuscht, ich habe total versagt" , sagte der 25-Jährige nach zwei Stürzen. Gold sicherte sich mit etwas Jury-Glück der Spanier Javier Fernandez vor dem eigentlich überragenden Dmitri Aliev und dem etwas überbewerteten Mikhail Kolyada (beide Russland). Fentz' Berliner Trainingskollege Peter Liebers hatte am Mittwoch wegen einer Knieverletzung passen müssen und damit seine erfolgreiche Laufbahn vorzeitig beendet.

Kavita Lorenz/Panagiotis Polizoakis sagen EM ab