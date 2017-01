Fernández erneut Europameister, Fentz fährt zur WM

Fentz, der durch einen Sturz beim vierfachen Toeloop nach dem Kurzprogramm am Freitag (27.01.17) nur auf Platz zwölf gelegen hatte, präsentierte sich in der Kür zu einem Medley von Pink Floyd in prächtiger Eislaune. Mit der achtbesten Kür aller 24 Teilnehmer und der besten Kür seiner Karriere schob sicher der Berliner auf Rang zehn vor - und fährt damit zur WM in Helsinki im März. Durch den zehnten Platz sichert Fentz der Deutschen Eislauf-Union auch zwei Startplätze für die EM im kommenden Jahr in Moskau.

Ohne einen Top-Ten-Platz hätte sich Fentz einem Ausscheidungslaufen mit seinem Vereinskollegen Peter Liebers und Franz Streubel aus Oberstdorf stellen müssen. Der deutsche Meister Liebers hatte wegen verletzungsbedingten Trainingsrückstandes den Sprung zur Europameisterschaft verpasst.

Fernández erneut Europameister

Javier Fernández

Zum fünften Mal in Folge gewann Javier Fernández überlegen den Europameistertitel. Der Spanier, der auch amtierender Weltmeister ist, hatte schon im Kurzprogramm die Konkurrenz deutlich hinter sich gelassen. Auch in der Kür demonstrierte der Ausnahme-Eiskunstläufer seine Klasse. Platz zwei ging an den dreifachen russischen Meister Maxim Kowtun vor seinem Landsmann Michail Koljada.

