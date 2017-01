Minimalziel erreicht, allerdings kaum noch Hoffnung auf eine Top-Ten-Platzierung: Für die deutschen Eistanz-Meister Kavita Lorenz und Joti Polizoakis haben die Europameisterschaften im tschechischen Ostrava zumindest mit einem kleinen Erfolgserlebnis begonnen. Nach dem Kurztanz nehmen die beiden Oberstdorfer den 15. Platz ein.

Star-Trainer zufrieden

Kavita Lorenz und Joti Polizoakis bei der EM in Ostrau

Die Youngster legten zu Klängen von den Beatles und Michael Jackson einen schwungvollen und taktsicheren Auftritt auf das Eis. Star-Trainer Igor Shpilband, der das Paar in den USA betreut, nahm seine beiden Schützlinge sichtlich zufrieden in den Arm. Mit 54,63 Punkten stand der Sprung ins Kürfinale am Samstag (13.30 Uhr/Livestream) nie infrage. Dafür hat sich die Hoffnung der DEU zerschlagen, ihr Top-Paar könnte dem Verband mit einer Top-Ten-Platzierung einen zweiten deutschen Startplatz für die Europameisterschaften 2018 in Moskau bescheren. Ein Rückstand von mehr als neun Zählern auf Rang zehn ist realistisch gesehen nicht mehr aufzuholen.

Technisch noch Reserven

"Wir haben uns gut gefühlt und sind mit unserem Programm zufrieden. Vielleicht waren ein oder zwei Schritte nicht ganz sauber" , sagte Poliziakis. Bundestrainer Martin Skotnicky erkannte kleine Fehler: "Die Performance war gut, aber technisch muss es noch besser werden."

Trio tanzt um den Sieg

An der Spitze entwickelte sich ein spannender Dreikampf um den Titel. Anna Cappellini und Luca Lanotte (Italien) führen zur Halbzeit vor den Russen Jekaterina Bobrowa und Dimitri Solowjew und den Titelverteidigern Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron aus Frankreich.

sid/dpa | Stand: 26.01.2017, 17:26