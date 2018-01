Abschied ohne EM-Wettkampf - Eiskunstläufer Liebers geht vom Eis

Eiskunstläufer Peter Liebers bleibt ein letzter Start auf großer Bühne verwehrt. Kurz vor dem Beginn der Eiskunstlauf-Europameisterschaft hat der Berliner seine EM-Teilnahme aus Verletzungsgründen abgesagt – und damit seine Karriere beendet.

Liebers: "Da floss doch eine Träne"

"Ich habe alles probiert, es macht keinen Sinn" , sagte der 29-Jährige am Mittwoch nach dem Training in Moskau und erklärte, eine Knieverletzung sei wieder aufgebrochen. "Ich bin schon sehr traurig, das fiel mir nicht leicht" , ergänzte der nach den Paarläufern Aljona Savchenko/Robin Szolkowy erfolgreichste deutsche Eiskunstläufer der vergangenen zehn Jahre und gestand sogar ein: "Ich bin niemand, der leicht Emotionen zeigt, aber da floss doch eine Träne."

Trainerin Striegler: "Körper hat sich gewehrt"

Vor den Titelkämpfen, die an diesem Mittwoch (17.01.2018) in Moskau beginnen, hatte Liebers noch versucht, die Kniebeschwerden mit Cortison-Spritzen in den Griff zu bekommen. Vergeblich. "Der Körper muss mitspielen, und er hat sich einfach gewehrt" , erklärte Trainerin Viola Striegler nun.

DM-Titel und Olympia verpasst

Nach vielen Verletzungen und einer Zwangspause wegen einer Hüftoperation im vergangenen Winter hatte sich Liebers vor dieser Saison mit dem Ziel Olympia noch einmal gequält. Doch schon bei den deutschen Meisterschaften im Dezember, als er den siebten Titel verpasste, war ihm anzumerken, dass er nur noch unter großen Anstrengungen lief. Sein Berliner Trainingskollege Paul Fentz ergatterte das einzige deutsche Ticket für die Winterspiele.



Den Schlusspunkt unter seine Laufbahn wollte er nun bei der EM setzen. Die Familie war extra mitgereist, um den Abschied von der Wettkampfbühne zu begleiten. Doch nun gibt es eine Abreise ohne Wettkampf: "Ich will mir hier keine Klatsche abholen, 60 Prozent reichen nicht" , sagte Liebers, der seinen größten Erfolg 2014 bei Olympia in Sotschi mit Rang acht feierte.

Thema in: MDR aktuell - Das Nachrichtenradio, 17.01.2017, 13:40 Uhr

dpa/dh | Stand: 17.01.2018, 13:22