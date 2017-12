Grand Prix in Japan

Statt des "Flamencos" laufen sie am Donnerstag (10.15 Uhr/Livestream, ARD One) in Nagoya (Japan) zum Auftakt des ersten Saisonhöhepunkts wieder den unterhaltsamen Lindy Hop "That Man" aus dem Vorjahr. Die Entscheidung fiel unmittelbar nach dem Grand Prix Skate America Ende November, den die deutschen Eiskunstläufer gewonnen hatten.

Fehlerquote zu hoch

"Der Flamenco war ein gutes Programm, aber es traten immer wieder Fehler auf, daher kam der Gedanke auf, etwas Anderes zu machen" , sagte Trainer Alexander König am Mittwoch in Japan. Die Idee das Programm zu wechseln, hatte die fünfmalige Weltmeisterin Savchenko. Massot habe sofort zugestimmt, meinte König. Nur um die Medaillen mitlaufen, ist dem Duo aus dem Allgäu nicht genug, es geht ihm um den Sieg, erst in Nagoya und dann auch in Pyeongchang. "Wir sind im März nur ganz knapp am WM-Titel vorbeigeschrammt. Da kann es nur unser einziges Ziel sein, bei Olympia ganz oben auf dem Podium zu stehen" , sagte der Franzose, der indes vor zwei Wochen auch einen deutschen Pass erhielt und damit bei Olympia für seine neue Wahlheimat starten darf.

Große Generalprobe

Die Zeit der Vorbereitung war knapp, zumal die alte Kurzkür mit neuen Elementen aufgepeppt werden soll. Ob dies in Japan schon rund läuft, ist ungewiss. Das Grand-Prix-Finale ist das erste Zusammentreffen der besten Läufer der Serie und ein letztes Gipfeltreffen vor den Olympischen Winterspielen im Februar.

Bruno Massot geht leicht angeschlagen in den Wettbewerb. Der Rücken schmerzt noch immer. "Es ist noch nicht perfekt, aber besser" , sagte der 28-Jährige, der auf die Zähne beißen wird. Seit drei Jahren läuft er an der Seite von Aljona Savchenko. Noch nie zuvor gelang der Einzug ins Grand-Prix-Finale. Im vierten Anlauf hat es also geklappt. Ob der Auftritt in Japan mit Gold versüßt wird, steht am Samstag fest.

Termine

Kurzprogramm der Paare und Männer live, ARD One, Donnerstag, 07.12.17, 10.15 Uhr

Kür der Männer live, ARD One, Freitag, 08.12.17, 12.15 Uhr

Kür der Frauen, im Eistanzen und der Paare live, ARD One, Samstag, 09.12.17, 8.25 Uhr