Die Paarläufer Aljona Savchenko und Bruno Massot stehen vor ihrem zweiten gemeinsamen deutschen Meistertitel. Die WM-Zweiten und Grand-Prix-Sieger gingen am Freitag (15.12.2017) in der Frankfurter Eissporthalle mit 76,29 Punkten im Kurzprogramm klar in Führung. " Es war sehr schwer heut', wir sind doch müde ", sagte Massot. Vor sechs Tagen hatten Beide das Grand-Prix-Finale in Nagoya/Japan gewonnen und leiden noch unter Jetlag. " Die Nächte sind noch schwierig ", meinte die 33-jährige Savchenko. " Trotzdem sind wir glücklich, dass wir gekommen sind. Das Publikum ist supercool “, schwärmte Massot.

Bis auf den nur zweimal gedrehten Salchow des 28-Jährigen liefen die Wahl-Oberstdorfer einen fehlerfreien Vortrag zum Lindy-Hop-Titel "That Man". Zur Halbzeit liegen Savchenko/Massot so erwartungsgemäß klar in Führung vor Minerva-Fabienne Hase/Nolan Seegert (59,58) und Annika Hocke/Ruben Blommaert (57,19). Die Entscheidung fällt am Samstag.

Eiskunstläuferin Schott vor drittem deutschen Meistertitel

Nicole Schott führt nach dem Kurzprogramm.

In der Damen-Konkurrenz steht Nicole Schott kurz vor dem Gewinn ihres dritten deutschen Meistertitels. Die 21-jährige Essenerin führt nach dem Kurzprogramm mit 59,20 Punkten vor der Kür am Samstag vor Titelverteidigerin Nathalie Weinzierl ( Mannheim/57,70 ). Weinzierl konnte wegen Rückenproblemen bisher erst wenige Saisonwettkämpfe bestreiten konnte. Die 17 Jahre alte Lea Johanna Dastich aus Dresden überraschte als Dritte. " Ich bin im Großen und Ganzen zufrieden, nur der Rittberger ärgert mich “, sagte Schott, die nach einer schönen Kombination aus zwei dreifachen Toeloops sowie einem Doppel-Axel beim dreifachen Rittberger fast stürzte.

Stand: 15.12.2017, 18:13