Die wundersame Welt des Sportbetrugs

Bei den Europameisterschaften der Biathleten im polnischen Duszniki Zdroj gewannen Iriny Starych und Alexander Loginow die Goldmedaillen in den Auftakt-Einzelrennen. Beide sind nach längeren Dopingsperren erst wieder in den Spitzensport zurückgekehrt.

Starych hatte sich wegen einer positiven Doping-Probe vom Dezember 2013 aus dem russischen Biathlon-Team zurückgezogen, später wurde sie wegen EPO-Dopings vom Weltverband IBU bis Dezember 2016 gesperrt. Die damals 26-Jährige galt als große Goldfavoritin bei den Winterspielen von Sotschi 2014. Loginow war ebenfalls bei einer Trainingskontrolle positiv getestet worden. Eine zunächst unauffällige Doping-Probe war mit neuen Methoden ein zweites Mal analysiert worden. Loginow wurde daraufhin für zwei Jahre bis zum 26. November 2016 gesperrt.

Während man Starych und Loginow wohl vermutlich bald auch wieder im Weltcup sehen wird, sind eine Langläuferin und zwei Langläufer weiter nur Zuschauer – wie lange noch, bleibt offen.

Schauplatz Oslo: Johaug bestreitet Vorwürfe

Therese Johaug vor der Anhörung in Oslo

Olympiasiegerin Therese Johaug hat zum Auftakt einer zweitägigen Anhörung in Oslo wie in den letzten Wochen sämtliche Dopingvorwürfe zurückgewiesen. "Es ist absurd, dass ich hier sitze, ich sollte mit dem Rest meiner Mannschaft im Wettkampf sein" , sagte die Norwegerin am Mittwoch (25.01.17) im Ullevaal Stadion von Oslo vor einem Ausschuss des norwegischen Sportbundes.

Der 28-Jährigen droht eine zwölf- bis 24-monatige Sperre, weil sie im September positiv auf das Steroid Clostebol getestet worden war. Die siebenfache Weltmeisterin soll das Mittel über eine Sonnencreme für die Lippen während eines Trainingslagers in Livigno/Italien konsumiert haben. Die Creme hatte sie von Teamarzt Fredrik Bendiksen bekommen, der sie in einer Apotheke gekauft habe. Die italieninischen Apotheker hätten versichert, dass sie keine verbotenen Substanzen enthalte. Bendiksen übernahm die volle Verantwortung und tra wegen seines Fehlers zurück. Norwegens nationale Anti-Doping-Agentur ADNO hatte daraufhin eine lediglich 14 Monate lange Sperre beantragt, falls das Fehlverhalten tatsächlich beim Arzt gelegen hat.

Pikant allerdings: Nach norwegischen Zeitungsberichten in der ersten Januarhälfte liegt eine Quittung vor, dass die Creme bereits wesentlich früher und auch nicht in Livigno, sondern in Südtirol gekauft wurde. Bendiksens Aussagen wäre demnach eine reine Schutzbehauptung gewesen. Sollten Johaug oder eine andere Person die Creme erworben haben, hätte dies eine strengere Strafe als die beantragten 14 Monate zur Folge.

Schauplatz Zürich: Russische Langläufer bleiben gesperrt

Alexander Legkow im Mai 2016 - da kamen erstmals Dopingvorwürfe auf

Auch vom Doping-Panel des Internationalen Skiverbands FIS gab’s am Mittwoch Neues: Die suspendierten russischen Langläufer Alexander Legkow und Jewgeni Below bleiben nach ihrer Anhörung durch das FIS-Panel weiter gesperrt. Dies teilte ihr Anwalt Christof Wieschemann mit.

Sechs russische Langläufer, darunter Olympiasisger Legkow, sind seit dem 22. Dezember wegen möglicher Dopingverstöße bei den Olympischen Winterspielen 2014 gesperrt. Die FIS hatte die Sperre ausgesprochen, nachdem das IOC nach Erkenntnissen aus dem McLaren-Report ein Disziplinarverfahren gegen insgesamt 28 russische Olympia-Teilnehmer eingeleitet hatte.

Legkow & Co. waren am 13. Januar vor dem FIS-Panel angehört worden, dieses blieb aber bei seinem Standpunkt. Anwalt Wieschemann teilte gegenüber der dpa mit, dass die Entscheidung unverständlich sei, weil sie akzeptiere, "dass es Fehler im McLaren- Bericht und insbesondere in der 'Duchess list' (Liste von Sportlern, die unter staatlicher Kontrolle leistungssteigernde Substanzen bekommen haben sollen, Anm.d.Red.) und den anderen Dokumenten gibt."

Unmittelbar nach der Anhörung hatte sich Wieschemann noch optimistisch geäußert. Das Hearing habe rund 105 Minuten gedauert, Legkow sei direkt in Zürich gewesen, Below per Video zugeschaltet worden. "Die Verhandlung war sachlich und fair" , hatte Wieschemann da noch hoffnungsvoll gesagt.

dpa/sid | Stand: 25.01.2017, 22:44