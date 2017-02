Wintersport

Shiffrin dreht das Rennen, Stuhec holt Kugel

Was für ein Finish von Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin sicherte sich mit einer starken Slalomperformance am Sonntag noch den Sieg in der Kombination. Ilka Stuhec holte den Disziplin-Weltcup und Marlene Schmotz wurde beste DSV-Starterin. Am Samstag hatte Stuhec schon den Super-G gewonnen. Brignone war am Freitag mit der Bestzeit in der Kombination eine Überraschungssieg gelandet.