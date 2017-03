Wintersport

Kombi: Japaner schlägt Deutsche

(v. li.): Eric Frenzel, Akito Watabe und der Dritte Björn Kircheisen

Mit einer unliebsamen Premiere sahen sich die deutschen Kombinierer in Oslo konfrontiert: Erstmals in dieser Saison konnten sie in Bestbesetzung nicht gewinnen. Der Japaner Akito Watabe bezwang Eric Frenzel im Schlusssprint. Der Oberwiesenthaler war aber dennoch so etwas wie der heimliche Gewinner. Im Gesamtweltcup machte er Punkte gegenüber Johannes Rydzek gut. Der bei der WM in Lathi überragende Rydzek wurde diesmal nur Vierter. Sein Vorsprung schmolz auf nur noch sechs Punkte. Die letzten drei Saisonrennen in Trondheim am Mittwoch sowie am folgenden Wochenende in Schonach werden nun zum Entscheidungs-Krimi.