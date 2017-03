Biathlon - Laura Dahlmeier (Garmisch-Partenkirchen)

Laura Dahlmeier hat sich in dieser Saison einen Traum erfüllt. Die 23-jährige Bayerin gewann erstmals in ihrer Karriere den Gesamtweltcup. Nach fünf WM-Titeln in Hochfilzen gelang ihr in Kontiolahti und damit am vorletzten Weltcup-Wochenende die Krönung der Saison.