Ski-alpin-Weltcup in der Schweiz und Slowenien: Bei den Alpinen sind die Techniker gefragt. Die Damen messen sich im Riesenslalom und Slalom in Maribor, die Herren reisen in die Schweiz nach Adelboden. Emotional wird es sicherlich in Maribor: Doppel-Olympiasiegerin Tina Maze setzt bei ihrem Heimrennen den Schlusspunkt unter ihre glanzvolle Ski-Karriere. Die Teilnahme der Doppel-Olympiasiegerin stand wegen eines Streits mit dem slowenischen Verband lange auf der Kippe. Maze wird nun nicht in den Farben Sloweniens, sondern in einem frei gewählten Outfit ins Rennen gehen. Bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi hatte sie Gold in der Abfahrt und im Riesenslalom gewonnen. Hinzu kommen vier WM-Titel im Riesenslalom (2011), Super-G (2013), Abfahrt und Kombination (beide 2015). In der Saison 2012/13 schrieb sie zudem Geschichte, als sie insgesamt 2.414 Punkte im Weltcup mit elf Siegen und insgesamt 24 Podestplatzierungen holte.