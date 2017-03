Das waren die Höhepunkte des Wochenendes

Video starten, abbrechen mit Escape Weltrekordsprünge mit Originalkommentar | Sportschau | 19.03.2017 | 00:45 Min. | Verfügbar bis 19.03.2018 | Das Erste

Kombi: Rennunfall, Vorwürfe und ein Rekord für die Ewigkeit

Eric Frenzel hat Historisches geschafft. Zum fünften Mal in Folge ist der Sachse Weltcup-Gesamtsieger. Das hat vor ihm noch keiner geschafft! In Schonach lieferte er sich mit seinem Rivalen Johannes Rydzek ein spektakuläres Saisonfinale. Nach einem Sturz am Samstag machte Rydzek Frenzel Vorwürfe, ruderte später zurück und hatte am finalen Sonntag gegen den unwiderstehlichen Gesamtsieger keine Chance.