Bob-Europameisterin Mariama Jamanka (Oberhof) hat zum Weltcupfinale noch einmal knapp das Podest verpasst. Auf der künftigen Olympiabahn in Pyeongchang belegte die die 26-Jährige mit Anschieberin Annika Drazek den vierten Platz. Lediglich sieben Hundertstelsekunden fehlten Jamanka auf Rang drei. Den hatte sie nach dem ersten Lauf noch inne, im zweiten, entscheidenden Durchgang leistete sich Jamanka dann allerdings einige Bandenkontakte und verlor viel Zeit. " Dafür, dass ich die zweite Fahrt versaut habe, ist der vierte Platz okay ", sagte Jamanka im Ersten. " Ich habe mich schon während der Fahrt so geärgert. Allein die Ausfahrt aus der Kurve zwei, da verliert man so viel Zeit. "

Greubel Poser fängt Humphries noch ab

Überraschende Gesamtsieger: Jamie Greubel Poser und Aja Evans

Den Sieg holte sich Jamie Greubel Poser ( AUS ), die sich damit auch erstmals den Gesamtsieg sicherte. Weltmeisterin Elana Meyers Taylor ( USA ) wurde Zweite, die Kanadierin Alysia Rissling holte überraschend den dritten Platz. Olympiasiegerin Kaillie Humphries landete nach einem groben Schnitzer im ersten Durchgang noch hinter Jamanka auf Rang fünf und gab damit im letzten Rennen die Kristallkugel aus den Händen.

Stephanie Schneider (Oberbärenburg) wurde mit Anschieberin Lisa Buckwitz Siebte, Christin Senkel (Erfurt) belegte mit Ann-Christin Strack den 15. Platz.