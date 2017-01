Bob-EM in Winterberg

Francesco Friedrich hat den EM-Titel im Zweierbob zurückerobert. Der Champion von 2015, der im vergangenen Jahr nur EM-Vierter wurde, siegte am Samstag in Winterberg mit deutlichem Vorsprung vor dem Stuttgarter Johannes Lochner und dem österreichischen Piloten Oskars Kibermanis.

Friedrich in beiden Läufen Schnellster

" Die Ausfahrt neun war nicht ganz sauber, auch im Labyrinth hätten wir besser sein können. Am Start haben wir aber alles richtig gemacht. Das passt ", freute sich Friedrich bereits nach dem ersten Durchgang, den er mit rund einer halben Sekunde Vorsprung vor seinem deutschen Teamkollegen Lochner gewann. Auch im zweiten Lauf nutzte Friedrich seine Schnelligkeitsvorteile am Start und fuhr die schnellste Fahrt.

Lochner überraschender Zweiter

Überraschend starker Zweiter wurde Johannes Lochner. Der Stuttgarter, der vor der Saison noch Nummer drei hinter Friedrich und Nico Walther war, konnte nach starken Leistungen in Whistler und Altenberg auch in Winterberg überzeugen.



Nach einem problemlos verlaufenden ersten Durchgang ging der zweite Lauf nicht ohne Komplikationen über die Bühne. Starker Schneefall verzögerte den Start um rund 30 Minuten, vor dem Start der besten zehn drohte erneut Schneefall die Ergebnisse zu beeinflussen. Es blieb aber bei ein paar Schneeflocken, sodass Friedrich und Co. unbeeinflusst von bremsendem Weiß in die Spur gehen konnten.

Skeltoni Grotheer verapsst Bronze hauchdünn

Christopher Grotheer

Bereits am Vormittag bei der Entscheidung der Skeleton-Herren verpasste Christopher Grotheer die Bronzemedaille um sieben Hundertstelsekunden. Der 24-jährige Oberhofer, der in der Vorwoche noch seinen ersten Weltcupsieg gefiert hatte, belegte im Sauerland als bester Deutscher den vierten Rang. Der WM-Vierte Axel Jungk (Oberbärenburg) wurde Sechster, Lokalmatador Alexander Gassner fuhr auf seiner Heimbahn auf Rang acht.



Gold ging an Weltmeister Martins Dukurs aus Lettland (1:52,04 Minuten), der sich souverän vor seinem Bruder Tomass (+0,62 Sekunden) und dem kritisch beäugten Olympiasieger Alexander Tretjakow (Russland/+0,67) durchsetzte. Tretjakow gehört zu den unter Dopingverdacht stehenden russischen Skeleton-Piloten, die in der Vorwoche durch den Weltverband IBSFzunächst suspendiert wurden und dann erfolgreich gegen ihre provisorischen Sperren vorgingen.

dh | Stand: 14.01.2017, 20:15