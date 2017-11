Beim ersten Bob-Weltcup im Olympia-Winter wird es kein Rennen im Viererbob geben. Das entschieden die Jury des Weltverbandes IBSF und das Management-Team der Strecke einen Tag vor dem Start in die Olympia-Saison.

Neuer Anlauf in Park City

Aufgrund des warmen Wetters in den letzten Tagen könne eine durchgängig gute Eis-Qualität für Viererbob-Rennen nicht gesichert werden kann, hieß es in der Mitteilung. Aufgehoben ist aber nur aufgeschoben. Das Rennen soll beim Weltcup in Park City (17./18. November) nachgeholt werden. In Lake Placid finden dafür zwei Zweierbob-Rennen statt. Im vergangenen Winter fuhr Francesco Friedrich zum Weltcup-Gesamtsieg im Zweier. Priorität hat in diesem Winter für Bundestrainer René Spies aber Olympia: "Das wichtigste sind ganz klar die Winterspiele. Und die zweitwichtigste Woche der Saison haben wir schon hinter uns: Die Trainings-Veranstaltung in Pyeongchang Ende Oktober. Zum Auftakt haben wir jetzt drei Weltcups auf den schnellen und gefährlichen Bahnen in Nordamerika, da geht es für mich vor allem darum, dass wir mit Mensch und Material heil ankommen", sagt der 44-Jährige.