Bob-Weltmeisterin Schneiderheinze beendet ihre Karriere

"Ich bin mir sicher, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um aufzuhören. Ich habe sportlich alles erreicht", sagte die Olympiasiegerin von 2006. "Ich kann immer sagen, dass ich nach meiner schönsten Bobsaison als Welt- und Europameisterin aufgehört habe."

Die 38 Jahre alte Erfurterin erwartet zusammen mit ihrem Lebensgefährten ein Kind. Im Eiskanal war es zuletzt so gut wie lange nicht gelaufen. Schneiderheinze raste im Februar in Innsbruck/Igls vor Olympiasiegerin Kaillie Humphries aus Kanada zu ihrem ersten WM-Titel als Pilotin. "Der Bobsport verliert eine ganz Große", sagte Bundestrainer Rene Spies am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Generationenwechsel im Bobsport

Damit ist der Generationenwechsel auch bei den Frauen abgeschlossen. Nach dem Rücktritt von Sandra Kiriasis 2014 in Sotschi und dem Karriereende von Cathleen Martini bei der Heim-WM 2015 in Winterberg nahm nun Schneiderheinze nach jeweils drei Gold- und Silbermedaillen bei WM und EM ihren Hut. "Mit Anja verlieren wir ganz klar eine Medaillenkandidatin für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang. Das ist natürlich ein riesiger Verlust für den deutschen Bobsport, den wir sehr bedauern", sagte Sportdirektor und Generalsekretär Thomas Schwab vom Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD).

Karrierebeginn als Eisschnellläuferin

Schneiderheinze begann ihre sportliche Karriere als Eisschnellläuferin; im Jahr 2001 wechselte sie als Anschieberin zum Bobsport und startete mit Kiriasis durch. Das Duo gewann in den Jahren 2004, 2005, 2006 und 2007 den Gesamtweltcup und wurde hinter Susi Erdmann und Kristina Baader Zweite bei der Heim-WM 2004 in Königssee. Ein Jahr später folgte der WM-Titel - und 2006 in Turin gab es Olympia-Gold. Seit 2007 steuerte sie den Schlitten selbst und knüpfte an ihre tollen Erfolge als Anschieberin an.

Stand: 27.09.2016, 14:20