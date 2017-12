Russische Athleten dürfen wieder starten

Der Bob- und Skeleton-Weltverband IBSF hat die Sperre der Russen im Weltcup vorläufig wieder aufgehoben. "Nach einer mündlichen Anhörung mussten wir feststellen, dass die Unterlagen der IOC-Oswald-Disziplinarkommission für eine Sperre nicht ausreichen" , sagte IBSF -Vizepräsident Andreas Trautvetter.

Verband verzichtet auf Gang vor Sportgerichtshof

Die IOC-Suspendierungen erfolgten ohne Begründungen. Daher respektiert der Weltverband die Entscheidung des Gremiums, aber teilt diese Entscheidung nicht. So hat die IBSF-Anhörungskommission "zugunsten der Athleten entschieden und die provisorische Suspendierung wieder aufheben lassen" , teilte die IBSF am Montag (04.12.2017) mit.

Trautvetter, parallel auch Präsident des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland ( BSD ), will auch auf den Gang vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS verzichten. "Es kostet nur Geld und das Ergebnis ist dasselbe" , sagte Trautvetter. Diese Vorgehensweise des Weltverbandes gilt jedoch nur für die Wettkämpfe im Weltcup und für die derzeit aktiven Athleten im Bob- und Skeletonbereich. Bei der Anhörung am Freitag waren fünf russische Athleten anwesend, darunter Bobpilot Alexander Kasjanow, der den Viererbob-Weltcup in Whistler gewann sowie Skeleton-Olympiasieger Alexander Tretjakow und die Sotschi-Dritte Jelena Nikitina, die zuletzt den Skeleton-Weltcup in Park City gewann.

Damit dürfen die Russen an diesem Wochenende beim Bob- und Skeleton-Weltcup in Winterberg an den Start gehen. Kurios: Bereits in der Vorsaison wurden sie nach den Untersuchungen hinsichtlich der Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi vorläufig suspendiert und erhielten unmittelbar vor dem Weltcup im Sauerland ein Startrecht.

Thema in: MDR aktuell, 04.12.2017, 17:40 Uhr

dpa | Stand: 04.12.2017, 16:14