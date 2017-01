Bob-EM in Winterberg

"Das war Wahnsinn, ich bin etwas geplättet" - das waren die ersten Worte von Mariama Jamanka am Sportschau-Mikrofon unmittelbar nach dem Titelgewinn. Obwohl sie im zweiten Durchgang einige kleinere Fehler ausbügeln musste, fuhr sie mit Anschieberin Annika Drazek sehr überzeugend zum Titel und krönte sich zur Nachfolgerin von Anja Schneiderheinze. 52 Hundertstel Vorsprung hatte das Duo Jamanka/Drazek nach zwei Läufen der EM -Wertung vor dem russischen Bob Nadeschda Sergejewa/Anastassia Kohtscherschowa. Auf Platz drei landete das österreichische Duo Christina Hengster/Jennifer Jantina Oluumi Desire Onasanya.

Die frühere Hammerwerferin Jamanka war erst 2013 zum Bobsport gewechselt. Seit der Saison 2015/16 startet die gebürtige Berlinerin für den BSR Rennsteig Oberhof, erst im Dezember 2015 feierte sie ihr Weltcupdebüt. Ihr bis zur EM größter Erfolg war ein Sieg im Europacup in der vergangenen Saison. In Winterberg verpasste sie nur hauchdünn ihren ersten Weltcupsieg. Das EM-Rennen, das gleichzeitig auch für den Weltcup zählte, gewann die dreifache Weltmeisterin Elana Meyers Taylor ( USA ) mit Anschieberin Kehri Jones mit knappen sieben Hundertsteln vor Jamanka/Drazek.

Den EM -Titel am Start erlaufen