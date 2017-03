Kasjanow holt Gesamtweltcup

Zum Abschluss der Saison sind die deutschen Viererbobs am Podest vorbei gefahren. Auf der Olympiabahn von 2018 in Pyeongchang wurde der Sachse Nico Walther als bester der BSD-Starter Fünfter. Nach dem ersten Durchgang hatte der Mann auf Oberbärenburg als Dritter noch auf Podestkurs gelegen. Die beiden anderen deutschen Piloten kamen mit dem großen Schlitten auf der Bahn ebenfalls nicht zurecht. Johannes Lochner (Stuttgart) und Francesco Friedrich (Oberbärenburg) landeten auf den Plätzen sechs und elf.

Sieg mit Bahnrekord

Den Tagessieg holte sich überlegen der Russe Alexander Kasjanow, der in 4,86 Sekunden einen Startrekord und einen Bahnrekord in 50,24 Sekunden aufstellte. Dank seines Erfolges holte er sich erstmals in seiner Karriere auch den Weltcup-Gesamtsieg. Das Podest komplettierten der Schweizer Rico Peter und Oskars Kibermanis aus Lettland.