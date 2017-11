Bob-Bundestrainer Spies - "Da rollt etwas auf uns zu"

Frage: Herr Spies, vor knapp vier Jahren scheiterten die deutschen Bobs krachend bei den Winterspielen in Sotschi. Wie schwierig wird nun die Wiedergutmachung in Pyeongchang?

Rene Spies: "Ich denke, dass die Leistungsdichte im Bobsport qualitativ und quantitativ noch nie so hoch war wie jetzt bei den Spielen in Südkorea. Das wird das härteste Rennen, das es jemals bei Olympia gegeben hat. Da rollt etwas auf uns zu. Ich glaube aber ganz fest daran, dass wir mit Blick auf das Material besser aufgestellt sind als damals vor Sotschi. Wir haben positive Tendenzen, und wir hoffen, dass die sich bestätigen."

Sie arbeiten auch im Olympia-Winter parallel mit Schlitten des Stammausrüsters FES und mit Modellen der Firma Wallner aus Österreich. Konnten beide Geräte im Vergleich zur vergangenen Saison weiterentwickelt werden?

Spies: "Zumindest auf dem Papier ist das so, wir erwarten ein ordentliches Benefit von einigen Hundertsteln. Aber das müssen wir jetzt erst mal in die Bahn bringen. Auch im Vergleich zwischen FES und Wallner muss sich zeigen, wer die größeren Schritte gemacht hat."

Diese Konkurrenz zwischen zwei Herstellern ist neu im deutschen Bobsport. Wie wirkt sie sich aus?

Spies: "Es bringt schon Schwierigkeiten mit sich. Beide wollen das beste Gerät entwickeln. Ohne Rivalität geht das nicht. Wir fahren daher auf zwei Schienen, die wir konsequent trennen. Wir haben Trainer, Betreuer und Mechaniker, die ausschließlich mit Wallner oder ausschließlich mit FES arbeiten. Das sollte die Unruhe minimieren."

Das heißt, ein durchaus nützlicher Wissenstransfer kann gar nicht stattfinden?

Spies: "Richtig, beide Hersteller wollen das nicht. Das geht so weit, dass wir, wann immer möglich, in getrennten Garagen arbeiten. Im Weltcup sind wir praktisch wie mit zwei Nationen unterwegs."

Die Piloten durften ihre Schlitten selbst wählen. Friedrich und Lochner fahren mit Wallner, Walther vertraut auf FES. Wo liegen eigentlich die Unterschiede?

Spies: "Man erkennt es schon an der äußeren Form, die Aerodynamik ist anders, auch die Rahmen. Zudem unterscheidet sich die Steuerung. Das ist wie bei Autos, das eine ist sehr straff abgestimmt, das andere fährt sich weicher. Deshalb war es so wichtig, dass sich jeder auf sein System festlegt. Im vergangenen Jahr haben die Piloten zwischen den Bobs hin- und hergewechselt, und damit gab es große Probleme."

Welche Schwierigkeiten bringt eine völlig neue Bahn wie nun in Pyeongchang oder damals in Sotschi mit sich? Der erste Weltcup in Südkorea im März war hart für ihre Viererbobs ...

"In Pyeongchang Schwächen gezeigt"

Spies: "Das stimmt. Wir lagen auf den Plätzen fünf, sechs und elf, das war schon knackig. Wir haben an dem Tag Schwächen gezeigt, die wurden dann bestraft. Und wenn uns das bei Olympia passiert, werden wir auch mit dem besten Material nichts gewinnen."

Das liegt vor allem daran, dass die Bahn quasi unbekannt ist?

Spies: "Man bekommt eben 42 Pflichtläufe, um sich die Bahn zu erarbeiten, mehr nicht. Das ist sehr, sehr wenig, man muss diese Fahrten optimal auswerten. Die Russen haben das für Olympia in Sotschi damals exzellent genutzt, die hatten schon im Sommer die Bahn vereist und 300 Läufe mehr als die Konkurrenz absolviert."

Nun wird Deutschland aber mit Doppelweltmeistern im Vierer und dem Weltmeister im Zweier nach Pyeongchang reisen. Ergibt sich da der Anspruch von alleine?

Johannes Lochner (li.) und Francesco Friedrich

Spies: "Die Erwartungshaltung ist groß wie immer, und die Ergebnisse der vergangenen Weltmeisterschaften spielen da mit rein. Wir wissen zwar, dass es 'nur' eine Heim-WM war, bei der wir Riesenvorteile hatten. Aber natürlich können wir jetzt nicht sagen, dass wir in Südkorea um Platz drei fahren. Es wird ein ganz harter Wettbewerb, ein schmaler Grat zwischen Platz eins und Platz zehn."

Welche Bedeutung hat da überhaupt die am Donnerstag in Lake Placid startende Weltcup-Saison? Ist das ein einziger langer Trainingslauf für Olympia?

Spies: "Das Wichtigste sind ganz klar die Winterspiele. Und die zweitwichtigste Woche der Saison haben wir schon hinter uns: Die Trainings-Veranstaltung in Pyeongchang Ende Oktober. Zum Auftakt haben wir jetzt drei Weltcups auf den schnellen und gefährlichen Bahnen in Nordamerika, da geht es für mich vor allem darum, dass wir mit Mensch und Material heil durchkommen. Danach geht es nach Europa, und erst auf diesen Bahnen werden wir wieder detaillierter am Material Richtung Olympia feilen können. Ich hoffe, dass wir da noch mal einen Sprung machen."

Der Druck lastet in diesem Jahr vor allem auf den Männern. Was kann das junge deutsche Frauenteam erreichen?

Spies: "Im letzten Jahr habe ich den Frauen gesagt, dass wir bei Fehlern der drei Top-Pilotinnen Kaillie Humphries, Elana Meyers Taylor und Jamie Greubel Poser da sein müssen. Dass dann eine Medaille drin ist. Aber jetzt sage ich: Wir müssen alles daransetzen, aus eigener Kraft aufs Podest zu kommen. Das ist ein hohes Ziel, aber die Schritte im athletischen und fahrerischen Bereich machen das möglich."

sid | Stand: 07.11.2017, 13:13