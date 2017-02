Friedrich rast zu Gold im Zweier

Mit einer regelrechten Triumphfahrt hat sich Francesco Friedrich erneut den WM -Titel im Zweierbob gesichert. Der Oberbärenburger fuhr am Königssee gemeinsam mit Anschieber Thorsten Margis (Halle) die Konkurrenz in Grund und Boden. Am Ende hatte der Titelverteidiger und Topfavorit nach vier Läufen unglaubliche 1,2 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Kanadier Justin Kripps. Der gesundheitlich angeschlagene Johannes Lochner rettete mit Anschieber Joshua Blum noch die Bronzemedaille.

Francesco Friedrich (re.) und Thorsten Margis

" Das war eine riesige Herausforderung. Die Startzeiten und die Fahrten waren genial. Wir waren diese Woche unschlagbar ", jubelte Friedrich. Und mit dem Titel schrieb Friedrich zudem Bob-Geschichte, sicherte sich den insgesamt vierten Zweiter- WM -Titel in Folge. Der Italiener Eugenio Monti hält mit fünf Goldmedaillen zwischen 1957 und 1962 den Uralt-Rekord.

Neue Kufen - alte Überlegenheit

Friedrich hatte bereits 0,52 Sekunden Vorsprung mit in den Sonntag genommen und eigentlich schon mehr als die halbe Miete unter Dach und Fach. Wegen der warmen Witterung reagierten die deutschen Piloten und zogen breitere Kufen auf. " Wenn es so warm ist, weiß man nie, was passiert ", sagte Friedrich mit Blick auf ein eventuell weicheres Eis. Doch der Sachse legte auch im dritten Lauf die klare Bestzeit hin, vergrößerte den Vorsprung sogar auf 0,78 Sekunden auf Kripps. Lochner leistete sich erneut einen schweren Patzer. " So ein Fehler wie in der Schlangengrube ist mir noch nie passiert ", war der Lokalmatador fassungslos.

Video starten, abbrechen mit Escape Friedrich: "Wir waren diese Woche einfach unschlagbar" | Sportschau | 19.02.2017 | 04:10 Min. | Verfügbar bis 19.02.2018 | Das Erste

Galafahrt zu Gold

Passieren konnte dann im Finaldurchgang eigentlich nichts mehr. Und es wurde eine echte Demonstration von Francesco Friedrich. Nach dem Startrekord von 4,77 Sekunden und einer Sahnefahrt zeigte die Anzeigetafel Bahnrekord mit 48,94 Sekunden. Und Johannes Lochner schnappte sich Bronze nach einem fast fehlerlosen Schlusslauf. Am Ende fehlten sogar nur 0,05 Sekunden zu Silber und war dann doch ganz zufrieden:" Ich hatte andere Hoffnungen. Jetzt sind wir zufrieden und greifen im Vierer nächste Woche an. "

Walther auf Platz acht

Nico Walther und Erik Franke (beide Oberbärenburg) durften sich als Achte über die beste Platzierung mit dem kleinen Schlitten bei einer WM freuen. " Ein Zehntel fehlt zu Platz sechs. Wir können mit dem Ergebnis gut leben. Wir haben jetzt den Blick auf den Vierer gerichtet. Dann greifen wir wieder an. "