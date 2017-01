Europameisterschaften in Winterberg

Johannes Lochner distanzierte in zwei Läufen Nico Walther um 45 Hundertstel Sekunden. Der für den BC Berchtesgaden startende Stuttgarter Lochner wurde mit seiner Crew Sebastian Mrowka, Joshua Bluhm und Christian Rasp damit erstmals Europameister. Die Bronze-Medaille ging an Benjamin Maier aus Österreich. "Europameister - ist richtig cool" , sagte Lochner in der ARD . "Das war unglaublich, was die abgefackelt haben" , ergänzte Bundestrainer René Spies.

Der nach dem ersten Lauf nur auf Rang zehn liegende Zweierbob-Europameister Francesco Friedrich katapultierte sich mit einem besseren zweiten Lauf und Startbestzeit zeitgleich mit dem Russen Alexej Stulnew noch auf Weltcup- und EM-Rang fünf vor.

Nur deutsche EM-Siege - Top-Bilanz in Winterberg

Lochner setzte mit seinem zweiten Weltcupsieg in Serie und seinem EM-Coup einen krönenden Abschluss der kontinentalen Titelkämpfe. Denn nach dem Friedrich-Erfolg im Zweierbob mit Thorsten Margis und dem überraschenden EM-Coup von Mariama Jamanka und Annika Drazek holten die Deutschen alle drei EM-Titel. "Ein Klasse-Abschneiden, das wird uns auf dem Weg zur Heim-WM Ende Februar in Königssee noch einmal Auftrieb geben" , bilanzierte René Spies.

Video starten, abbrechen mit Escape Zweierbob in Winterberg - die Stimmen | Sportschau | 15.01.2017 | 00:39 Min. | Verfügbar bis 15.01.2018 | Das Erste

Jacqueline Lölling - kopfüber zum Skeleton-Titel

Zuvor war Jacqueline Lölling erstmals Europameisterin bei den Skeleton-Damen geworden. Die 21-Jährige aus dem Sauerland schnappte sich den Titel in nur einem Lauf. Auf ihrer Heimbahn bewies die zweifache Junioren-Weltmeisterin Nervenstärke und verwies die bisherige Europameisterin Janine Flock aus Österreich auf Platz zwei. Dritte wurde Weltmeisterin Tina Hermann vom Königssee. Nachdem der erste Lauf nach sechs Athletinnen wegen heftigen Schneefalls abgebrochen worden war, erfolgte ein Neustart. Die neue Europameisterin wurde in nur einem Wertungsdurchgang ermittelt.

Video starten, abbrechen mit Escape Skeleton-EM in Winterberg - Einsitzer der Damen | Sportschau | 15.01.2017 | 18:33 Min. | Verfügbar bis 15.01.2018 | Das Erste