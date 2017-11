Ersatzmann, Olympiasieger, Dominator - Bobpilot Hoppe wird 60

Medaillengewinner, Fahnenträger und Stasi-Kontakte

Wolfgang Hoppe

Nach seinem Doppeltriumph von 1984 konnte er vier Jahre später in Calgary in beiden Disziplinen die Silbermedaille gewinnen. Es folgten noch jeweils eine Silber- und eine Bronzemedaille bei den Winterspielen 1992 und 1994, sowie sechs Welt- und vier Europameisterschaftstitel. Eine besondere Ehre sollte ihm 1992 in Albertville zuteil werden: Als erster gesamtdeutscher Fahnenträger durfte Wolfgang Hoppe das deutsche Olympiateam ins Stadion führen.



Ein Jahr später bekam die bis dahin glänzend laufende Karriere des Thüringers einen Dämpfer. Hoppe wurde bei der Bundeswehr entlassen, weil er bei seiner Einstellung Kontakte zur Stasi verschwiegen hatte. Der Bobfahrer war in Stasiunterlagen zwischen 1983 und 1985 als "IM Pilot" geführt worden. Hoppe erklärte später, dass der DDR-Geheimdienst Abwerbungsversuche eines österreichischen Bobfahrers nutzte, um ihn selbst für die Stasi zu werben. In einem offenen Brief äußerte sich Hoppe 2011 noch einmal: "Im Mai 1985 - gut ein Jahr nach unseren zwei Olympiasiegen in Sarajevo - wurde ich von der Stasi wegen 'unzureichender Zusammenarbeit' und meiner Erklärung, nicht mehr zu einer Zusammenarbeit bereit zu sein, als IM gestrichen."

Heute für den Nachwuchs zuständig

1998 beendete Wolfgang Hoppe schließlich seine aktive Karriere und ist mit 36 Medaillen bei internationalen Wettkämpfen einer der erfolgreichsten Sportler, die der Bobsport je hervorgebracht hat. Auch in der Zeit danach blieb der diplomierte Sportlehrer dem Bobsport erhalten und betreute ab 1999 die deutschen Bobfahrerinnen als Bundestrainer. Mittlerweile kümmert er sich um den Nachwuchs Verband.



2003 bekam Wolfgang Hoppe für seine sportlichen Leistungen das Silberne Loorbeerblatt verliehen. Außerhalb des Bobsports engagiert sich Hoppe ehrenamtlich als Botschafter der Stiftung Kinderhospiz Mitteldeutschland Nordhausen und ist seit 2009 gewähltes Mitglied im Stadtrat seines Geburtsortes Apolda.

adi/dpa | Stand: 14.11.2017, 07:08