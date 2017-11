Bob-Pilot Lochner gewinnt nach Aufholjagd

Weltmeister Lochner verbesserte sich im zweiten Lauf von Platz vier auf eins und siegte mit seiner Crew Marc Rademacher, Christopher Weber und Christian Rasp mit fünf Hundertstelsekunden Vorsprung vor dem US-Piloten Codie Basque. Dritter wurde überraschend Bradley Hall. Der Brite hatte zur Halbzeit sensationell in Führung gelegen. "Es funktioniert doch noch. Nach der Pleite im Zweier in Lake Placid hatte ich gedacht, es geht gar nichts mehr. Das Material läuft jetzt endlich. Beim Start brauchen wir mit der neuen Truppe noch einige Rennen", meinte Lochner.

Walther diesmal nur Neunter

Johannes Lochner wird nach dem Sieg auf den Schultern getragen.

Francesco Friedrich, bei der Heim- WM 2017 zeitgleich mit Lochner Vierer-Weltmeister, wurde Vierter (0,16). Nico Walther (beide Oberbärenburg) belegte nur den neunten Platz (0,32). Das erste Vierer-Rennen des Winters hatte Walther noch gewonnen. Knapp drei Monate vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) zeigen die deutschen Bobs damit weiter großes Potenzial bei noch großen Leistungsschwankungen.

Materialwechsel trägt offenbar Früchte



Die Bob-Piloten Francesco Friedrich, Johannes Lochner und Nico Walther (v.l.n.r.)