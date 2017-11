Bob-Weltcup als Olympia-Testlauf

Am Donnerstag beginnt für die deutschen Bobfahrer beim Weltcup in Lake Placid die Saison. Es soll der Start in einen erfolgreichen Winter werden, mit dem großen olympischen Höhepunkt im Februar.

"In Nordamerika heil ankommen"

Im vergangenen Winter fuhr Francesco Friedrich zum Weltcup-Gesamtsieg im Zweier. In der anstehenden Saison spielt der Weltcup aber nur eine untergeordnete Rolle. Das sieht auch Bundestrainer Rene Spies so: "Das wichtigste sind ganz klar die Winterspiele. Und die zweitwichtigste Woche der Saison haben schon hinter uns: Die Trainings-Veranstaltung in Pyeongchang Ende Oktober. Zum Auftakt haben wir jetzt drei Weltcups auf den schnellen und gefährlichen Bahnen in Nordamerika, da geht es für mich vor allem darum, dass wir mit Mensch und Material heil ankommen" , sagt der 44-Jährige.

Weltcup nur ein langer Olympia-Testlauf?

Nach dem enttäuschenden Abschneiden bei Olympia 2015 in Sotschi ist das deutsche Team vielmehr auf Wiedergutmachung bei den Winterspielen aus. Ist der Weltcup dieses Jahr also nur ein lang angelegter Testlauf? Es scheint fast so. Aber vor allem die Vierer-Weltmeister Francesco Friedrich und Johannes Lochner wollen auch im Weltcup mitmischen. Doch die Konkurrenz aus Kanada, Russland, Schweiz, Lettland und Südkorea hat in den vergangenen Jahren auf- und die deutschen teilweise überholt. Spies ist sich sicher, dass "die Leistungsdichte im Bobsport qualitativ und quantitativ noch nie so hoch" war wie in diesem Winter. Für Pyeongchang prophezeit der Winterberger schon schon "das härteste Rennen, das es jemals bei Olympia gegeben hat."

Thema in: Sportschau, 25.11., 9 Uhr

sid/ad/dh | Stand: 07.11.2017, 13:02