Bob-Olympiasiegerin Kiriasis wird Trainerin

Die frühere Olympiasiegerin Sandra Kiriasis steigt als Trainer beim Team von Kaillie Humphries aus Kanada ein. "Ich bin wirklich begeistert, dass ich mit einer Pilotin zusammen arbeiten kann, die den Sport so versteht wie ich. Sandra bringt eine Menge Bob-Wissen mit nach so vielen Jahren an der Spitze" , sagte Humphries. Die beiden erfolgreichsten Pilotinen der Bobgeschichte gehen damit gemeinsam in den olympischen Winter.



Humphries war 2012 und 2013 Weltmeisterin und holte 2013, 2014 und 2016 den Titel im Gesamt-Weltcup. Kiriasis, Weltmeisterin 2005, 2007 und 2008, ist mit neun Gesamt-Titeln sowie 46 Einzel-Erfolgen Rekordsiegerin im Weltcup.

Humhpries: "Perspektive und Rat einer Frau"

Kaillie Humphries und Melissa Lotholz

Schon vor dem ersten Weltcup ist Humphries voller Lob für ihre ehemalige Kontrahentin: "Unser Sport kann schon sehr männer-dominiert sein und gelegentlich braucht man die Perspektive und den Rat einer Frau. Sandra und ich sind viele Jahre gegeneinander angetreten, sie war immer eine harte Konkurrentin und eine tolle Pilotin. Ihre Hilfe ist ein großer Vorteil für mich, mit ihrem Einblick in den Bob-Sport werde ich hoffentlich eine noch bessere und stärkere Athletin" , so die 32-jährige Kanadierin.



Die Weltcupsaison für die Bobfahrer und -fahrerinnen startet am 9./11. November in Lake Placid.

