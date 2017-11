Walther behielt in einem packenden Wettkampf - die ersten neun Schlitten waren innerhalb von 15 Hundertstelsekunden - die Nerven und steuerte seinen FES -Bob am schnellsten mit 136,3 Stundenkilometer durch die Olympia-Bahn von 2002 in Salt Lake City. "Es war ein extrem enges Rennen, das zeigt, was uns in diesem Winter erwartet. Brutal, wenn die ersten Zehn unter 15 Hundertstel sind" , sagte Walther nach seinem vierten Weltcupsieg im großen Schlitten.

Lochner verschenkt Podium nach Fahrfehler

Zunächst sah es nach einem anderen deutschen Sieg aus. Zur Halbzeit lag Johannes Lochner (Berchtesgaden) in Führung, doch der leistete sich im zweiten Durchgang einen Fahrfehler und rutschte als Vierter noch aus den Podestplätzen. Walther beeindruckte mit seiner Crew um Kevin Kuske, Christian Poser und Eric Franke mit zwei souveränen Läufen und feierte damit einen gelungenen Start in den Olympia-Winter.