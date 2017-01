Mit dem Herren-Sprint beginnt am Donnerstag (14.15 Uhr, im Ticker) der erste Biathlon-Weltcup des Jahres - und damit der erste von zwei Heim-Weltcups für das deutsche Team. In Oberhof bei geschlossener Schneedecke, knackigen Temperaturen um minus acht Grad, Schneefall und Windböen geht das Herren-Team in Bestbesetzung an den Start. Die Damen können sich am Freitag sogar auf den in Oberhof seltenen Sonnenschein freuen, das DSV-Team muss aber das Fehlen von Weltcupspitzenreiterin Laura Dahlmeier und Franziska Preuß verkraften.

Kirchner: "Simon ist bereit"

Kirchner: "Von Wettkampf zu Wettkampf besser geworden"

Für die beiden Bundestrainer sind die Zielvorgaben klar: "Wir wollen um Podestplätze mitlaufen" , klingt es unisono bei Herren-Coach Mark Kirchner sowie Damen-Trainer Gerald Hönig. Kirchner setzt seine Hoffnungen dabei auf Simon Schempp, der im letzten Weltcup vor Weihnachten Massenstart-Zweiter wurde und beim Event "AufSchalke" sogar gewinnen konnte. " Bei Simon ist es von Wettkampf zu Wettkampf besser geworden. " Insgeheim hofft Kirchner, dass Schempp sogar Seriensieger Martin Fourcade aus Frankreich den Sieg streitig machen kann. " So, wie sich Simon in den letzten Rennen präsentiert hat, ist er bereit, ihn richtig zu ärgern. "

Lesser: "Zeit für ein gutes Ergebnis"

Auch Erik Lesser brennt auf den Wettkampf. Der einzige Thüringer im Team brennt bei seinem Heimspiel vor allem darauf, seine Oberhof-Bilanz aufzubessern. Als beste Platzierung steht hier Rang zwölf von 2015. "Ich habe einige mittelprächtige Ergebnisse in Oberhof erzielt. Jetzt möchte ich mal ein gutes dazutun" , so die Kampfansage des 28-Jährigen.

Dahlmeier-Verzicht für die WM

Hönig: "Der Ansatz kam von Laura."

Während Kirchner auf seine vier Top-Athleten Schempp, Lesser sowie Arnd Peiffer und Benedikt Doll setzen kann, muss Damen-Trainer Hönig auf zwei Podestkandidatinnen verzichten. Franziska Preuß ist nach einem Infekt noch im Aufbautraining. Laura Dahlmeier, bisher beste Biathletin des Winters, fehlt, obwohl sie fit ist. Als Vorsichtsmaßnahme und von Dahlmeier selbst gewählt. " Der Ansatz kam von Laura ", erklärt Hönig. Weil Dahlmeier nach dem ersten Saison-Trimester " ziemlich platt " gewesen sei und sich in den vergangenen Jahren in Folge vieler Wettkämpfe immer wieder Infekte geholt habe, " haben wir den Gedanken entwickelt, die ersten Wettkämpfe in Oberhof wegzulassen und die Trainingsphase zu Hause zu verlängern. " Dass nun die Gefahr besteht, dass Dahlmeier das gelbe Trikot verliert, ist für Hönig kein Argument: " Die Weltmeisterschaft ist ihr erklärtes Ziel. "

Hönig: "Haben nicht nur zwei Leistungsträger"

Kann Franziska Hildebrand in Oberhof auf das Podest laufen?

Nach dem Ausfall von Vorzeigeläuferin Dahlmeier nimmt Hönig sein restliches Team in die Pflicht: " Wir haben nicht nur ein oder zwei Leistungsträger in der Mannschaft. Wir haben mit Franzi Hildebrand und Vanessa Hinz zwei Weltmeisterinnen am Start. Mit Miriam Gössner eine dritte, auch wenn das zeitlich schon wieder etwas zurückliegt. Wir haben mit Maren Hammerschmidt eine Athletin, die im letzten Jahr Podestplätze erreicht hat. Es gibt also keinen Grund zu sagen, dass wir nur teilnehmen möchten. "

Domratschewa-Comeback am Freitag

Ein großer Teil der Aufmerksamkeit der Damen-Rennen am Wochenende wird aber sicher Darija Domratschewa gelten. Die Weißrussin kehrt nur drei Monate nach Geburt ihrer Tochter in den Weltcup zurück. Ob sie schon wieder um Podestplätze mitlaufen kann? " Der Zeitraum nach ihrer Schwangerschaft ist extrem kurz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie bei 100 Prozent ist ", blickt Hönig etwas skeptisch auf die Rückkehr der früheren Weltcup-Gesamtsiegerin. Domratschewa deswegen in Oberhof abzuschreiben, sei dennoch falsch. Denn, so Hönig, " bei Darija Domratschewa reichen vielleicht auch 95 oder 93 Prozent, um wieder an der erweiterten Weltspitze anzuklopfen. "

Stand: 04.01.2017, 21:01