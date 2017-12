Mehr als 40.000 Zuschauer sorgen für die besondere Stimmung. " Die Atmosphäre auf Schalke ist schon einzigartig. Da ist alles viel kompakter, lauter, intensiver. Da genügt ein kleiner Funke, dann brodelt der Hexenkessel ", sagte Laura Dahlmeier. Im Gegensatz zur Gesamtweltcupsiegerin, die zum vierten Mal in die Gelsenkirchener Loipe geht und 2013 an der Seite von Florian Graf auch gewann, betritt ihr Teampartner Benedikt Doll am Donnerstag Neuland.

Von seinen Kollegen Erik Lesser und Simon Schempp hat der Sprint-Weltmeister allerdings schon mitbekommen, " dass es auf Schalke einfach anders zugeht als beim Open-Air-Weltcup". Insgesamt starten beim Nationen-Wettkampf zehn Teams mit jeweils einer Biathletin und einem Biathleten, zunächst im Massenstart, dann in der Verfolgung (Das Erste, 18.00 Uhr und im Livestream auf sportschau.de).

Bereits zum vierten Mal treten Erik Lesser und Franziska Hildebrand gemeinsam im Team an, im Vorjahr hatten sie sich nur Schempp und Vanessa Hinz geschlagen geben müssen. "Für mich ist Schalke das perfekte erste Heimrennen vor den im Januar anstehenden Weltcups in Oberhof und Ruhpolding ", sagte Hildebrand: "Man kann sich schon mal das Feeling dafür holen, vor einer tobenden Menge seine Bestleistung abzurufen."

Bundestrainer: Biathlon auf Schalke kann Motivationsschub sein

Sportlich hat das Event, für das keine Weltcup-Punkte vergeben werden, geringen Stellenwert. Trotzdem kann das Biathlon-Spektakel aus Sicht von Frauen-Bundestrainer Gerald Hönig und seinem Männer-Kollegen Mark Kirchner ein großer Motivationsschub sein. " Wer in dem Hexenkessel erfolgreich ist, wird mit breiter Brust zum Weltcup nach Oberhof anreisen", sagte Hönig. " Eine bessere Trainingseinheit unter Wettkampfbedingungen gibt's nicht", fügte er an.

Kirchner passt der Wettkampf mit Schießeinlagen nach jeder der 1,2 Kilometer langen Laufrunden gut ins Konzept. "Wer das bei der Atmosphäre mit 40.000 lautstarken, eng am Schießstand platzierten Zuschauern, der hochklassigen Konkurrenz und den vielen Duell-Situationen hinbekommt, baut Selbstvertrauen für die anstehenden Wettkämpfe auf", sagte er.

Thema in: Sportschau, 28.12.2017, 18.00 Uhr

dpa/sid | Stand: 27.12.2017, 13:32